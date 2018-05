Espanya augmenta un 133% la venda d'armes a l'Aràbia Saudita

La indústria armamentística espanyola avança a tot drap. El 2017 va trencar el seu rècord històric -és el segon any consecutiu que ho aconsegueix- amb 4.346,7 milions. Aquesta xifra representa un increment del 7,3% respecte al 2016. Espanya opera majoritàriament amb països de la Unió Europea i l'OTAN, que monopolitzen fins al 72,6% del total de vendes. Ara bé, en aquest bany de xifres i dades hi destaca especialment l'aportació de l'Aràbia Saudita, que ha augmentat un 133%.Les trobades entre Felip VI i el seu homòleg saudita, Salman, estan donant els seus fruits. Malgrat estar a l'epicentre de la polèmica després dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17-A , les relacions amb els saudites són una de les potes principals de l'estratègia internacional amb el monarca com a agent i representant econòmic de l'Estat.Les compres de l'Aràbia Saudita suposen, tal com detalla un informe emès per la Secretaria d'Estat de Comerç al Congrés dels Diputats, un gran impuls per al negoci armamentístic d'Espanya amb 270, 2 milions. Alemanya és el país que més armes compra, per davant del Regne Unit.

