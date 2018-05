Així justifica la fiscalia belga el rebuig de l'euroordre contra Comín, Serret i Puig

El fiscal general de Brussel·les argumenta per desestimar l'euroordre de Pablo Llarena que un auto de procediment estatal "no té valor d'ordre de detenció i, per tant, no pot considerar-se una base vàlida per executar una euroordre".En un escrit a què ha tingut l'ACN, el fiscal general de Brussel·les constata errors en dates i incoherències en els escrits que li envia el jutge Pablo Llarena des del Tribunal Suprem. Fins en dues ocasions va demanar el fiscal belga "claredat" i informació judicial al Suprem. En la primera ocasió, el 27 de març, Llarena va dir a la fiscalia belga que l'euroordre es basava en l'ordre de detenció espanyola del 3 de novembre.Però el fiscal va advertir Llarena que "el text de la nova euroordre no es correspon amb el text de l'ordre inicial" del 3 de novembre, ni pel que fa al relat ni pel que fa a l'estructura, les acusacions o els fets continguts".De fet, el fiscal belga explica que "la descripció dels fets és parcialment similar, però també parcialment diferent, s'agreguen descripcions de fet, específicament l'agressió d'agents de policia, i les qualificacions penals són diferents".En una carta el 17 d'abril, el Suprem va voler expressar la seva "posició oficial definitiva" sobre la qüestió a Brussel·les. Però en la resposta, Llarena canviava de criteri i deia que les euroordres es basaven ara en "la decisió judicial del 21 de novembre del 2018", una data errònia, evidentment, perquè és en el futur, i que Brussel·les ja va interpretar que es referia al 21 de març.Alhora, Llarena deia al fiscal belga que no tenia intenció de "modificar l'ordre d'empresonament emesa per la jutge d'instrucció de l'Audiència Nacional" però que "les raons i els motius pels quals es va decidir mantenir la mesura cautelar de detenció (...) són els inclosos en l'auto judicial" del març.Per tot plegat, el fiscal es mostra confús en el seu requeriment: "les raons de detenció del 3 de novembre del 2017 ja no són vàlides, però les ordres reals no es van modificar, sinó que es mantenen, tot i que en realitat sí que són substituïdes per l'auto de processament de març del 2018"."Això il·lustra que, en realitat, no hi ha una ordre de detenció nacional subjacent que es correspongui en essència amb l'euroordre que s'ha transmès", diu el fiscal de Brussel·les, que considera que per això les peticions d'extradició són "irregulars".

