Deliveroo converteix en accionistes els treballadors de la companyia

Deliveroo convertirà els prop de 2.000 treballadors de la companyia d'entrega de menjar a domicili en accionistes. L'empresa ha anunciat, en un comunicat aquest dimecres, que donarà títols de la companyia a "tota" la seva plantilla per valor d'11,3 milions d'euros. Ara bé, el repartiment d'accions no inclourà els repartidors anomenats "riders" perquè treballen sota el règim d'autònoms.Els riders, però, ja van denunciar Deliveroo el passat 7 de juliol de 2017 a Inspecció de Treball per les condicions de "fals autònom" amb la qual se'ls vincula. Els repartidors asseguren que tenen una relació de dependència, horaris i preus propis de qualsevol empleat assalariat malgrat figurar com autònoms.Sobre la decisió de l'empresa, el director executiu i fundador, Will Schu, ha destacat en el que volen que els seus treballadors "siguin propietaris de Deliveroo perquè tinguin una participació real en el futur de l'empresa a mesura que creixem". Segons Schu, la plantilla de l'empresa "mereix aquest reconeixement" perquè "l'èxit" de la companyia "ha estat possible gràcies" a la "feina, compromís i passió" que demostren els assalariats de Deliveroo "dia rere dia".

