FOTOS Apareixen pintades feixistes en habitatges de Sabadell

Así han amanecido las puertas de las casas de dos militantes de ERC de Sabadell. Lo dejo al menos aquí porque no son de C’s y no lo verás en la TV. pic.twitter.com/GOxs8YMxwU — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 de maig de 2018

Ho poso aquí x si no heu pogut veure el Telediario, q segur q ho explica. Portes d cases marcades amb símbols feixistes a Can Feu i Gràcia.

Som un sol poble i ho seguirem sent. Defensem la democràcia i la llibertat.

Fàstic profund, cap tolerància amb els intimidadors.#Sabadell pic.twitter.com/gJblPMqtYG — Juli Fernàndez 🎗 (@julifernandez) 16 de maig de 2018

Les portes de tres habitatges dels barris de Can Feu i Gràcia han estat pintades amb creus celtes. Són cases, dues a Can Feu i una a Gràcia, que presenten llaços grocs i estelades, tal com han detallat des de l'Associació de Veïns de Gràcia i que han apuntat que s'han fet el migdia d'aquest dimecres.Una acció que la pròpia entitat ha donat a conèixer mitjançant una piulada, en la qual ha indicat que "avui el "A por ellos!" de Felipe VI ressona i embruta els nostres barris".El diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, també s'ha fet ressò d'aquest fet i ha assegurat que són habitatges "de dos militants d'ERC" i que ho publica, perquè "no són de Cs i no ho veureu a la televisió". En la mateixa línia que ha piulat el segon tinent d'alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez: "ho poso aquí per si no ho heu pogut veure el Telediario, que segur que ho explica".

