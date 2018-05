Els dos «Albertos» del PP de Barcelona: la retrobada de dos vells adversaris

Alberto Villagrasa, nou regidor del PP a Barcelona.

Alberto Villagrasa torna al grup municipal del PP de l'Ajuntament de Barcelona i es retrobarà amb un vell adversari de batalles internes dins del Partit Popular, Alberto Fernández. Villagrasa ja va ser regidor, entre el 2003 i el 2015, en què va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya. Havia quedat fora del consistori pel mal resultat de les anteriors municipals. Ara ha tornat per la sortida d'Àngels Esteller. La pèrdua de posicions del partit fa que es vulgui evitar l'acumulació de càrrecs per donar el màxim joc a tots els responsables polítics de la formació. Per això, Esteller ha hagut d'elegir entre ajuntament i Congrés, i ha deixat el consistori per concentrar-se en la seva tasca com a diputada.Pels avesats a les interioritats del PP català, que els dos Albertos, Fernández Díaz i Villagrasa, comparteixin grup municipal té la seva morbositat. Tots dos han protagonitzat algunes de les trifulgues internes de la formació. Villagrasa va mantenir un pols amb Fernández pel control del PP a Barcelona . El nou regidor era el presdient provincial i volia continuar. Tenia el suport de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. Alberto Fernández Díaz, per la seva banda, donava suport a Manuel Reyes, exalcalde de Castelldefels. Finalment, Xavier García Albiol va imposar una pax interna amb Daniel Serrano, situat per damunt dels grups en pugna, com a nou president provincial.Aquests dies, molts al partit recorden el que Villagrasa va dir a Alberto Fernández Díaz en el seu discurs de comiat en el congrés del PP de Barcelona de l'any passat: "Alberto, el que no et mata, i al teu costat m'he posat fet un toro". Amb tot, la relació entre tots dos dirigents sembla haver millorat els darrers temps. De fet. Villagrasa ja col·laborava amb el grup municipal des que va quedar fora del Parlament.Quan falta un any per a les municipals, el PP ha de decidir qui serà el seu alcaldable. La possible presència de Manuel Valls en la campanya electoral pot condicionar tot el panorama polític. Alberto Fernández Díaz encara no ha aclarit què vol fer. Ningú nega al seu partit que ell és qui coneix més la política municipal i la ciutat. En unes declaracions recents a BTV, però, va dir de manera críptica que en política ningú és imprescindible. Va semblar un missatge de comiat.

