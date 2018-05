VÍDEO Quim Torra també va fer un «No vull pagar»

El 131è president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que prendrà possessió del càrrec oficialment aquest dijous , ha estat a l'ull de l'huracà per un ampli reguitzell d'articles i tuits que va escriure anys enrere. Aquestes publicacions, però, no són l'únic element del passat del nou cap de l'executiu català que han sortit a la llum. La xarxa ha recuperat un vídeo en què Torra se suma a la campanya "No vull pagar".La gravació és del 2012. El president condueix el cotxe i el seu fill va assegut a darrere. És aquest segon qui s'encarrega d'enregistrar les imatges. Torra es nega a abonar el preu d'un peatge sumant-se així a la campanya social que va ser tendència en contra dels peatges a les autopistes catalanes. Després d'un intercanvi de paraules, el treballador li obre la barrera i continuen circulant.

