L'exconsellera valenciana de Turisme ingressarà a la presó el 24 de maig

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha citat els condemnats en la peça del cas Gürtel relativa al pavelló valencià a Fitur perquè ingressin voluntàriament a la presó dijous que ve, 24 de maig, segons explica el Diari La Veu Aquesta citació es produeix vuit dies després que el Tribunal Suprem confirmés les condemnes als capitosts de la trama Gürtel Francisco Correa i Pablo Crespo a 13 anys de presó; d'Álvaro Pérez "El Bigotes", a 12 anys i 3 mesos, i de l'exconsellera valenciana de Turisme Milagrosa Martínez, a 9 anys en la primera de les sis peces en què es va dividir el cas Gürtel.En la resolució, la Sala Segona de l'alt tribunal va ratificar íntegrament totes les condemnes que arreplega la sentència del TSJ relacionada amb les irregularitats en la contractació de l'expositor de la Generalitat a Fitur en les edicions de 2005 a 2009 a través de les empreses de la trama.A l'exconsellera de Turisme Milagrosa Martínez se li imposen 3 anys de presó per suborn passiu, així com 5.000 euros de multa i 8 anys d'inhabilitació especial. Pel delicte continuat de malversació de cabals públics són 6 anys de presó i 10 anys d'inhabilitació absoluta. A més, per un delicte continuat de prevaricació administrativa se li imposen 9 anys d'inhabilitació especial.A més del pagament de la multa, que s'ha de fer en un termini de cinc dies, també se li requerirà perquè lliure en el termini de cinc dies el rellotge marca Hublot que va rebre com a regal d'"El Bigotes" i se li adverteix que, si no ho fa, se li decomissaran 2.400 euros d'entre els seus béns.

