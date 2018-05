El dia que Torra va fer «campanya» per Pedro Sánchez

Per si de cas, nosaltres ja som a Ferraz per donar suport a Pedro Sánchez i que el Senat vingui a BCN pic.twitter.com/AJTLrKBkKM — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 30 de setembre de 2016

Preparats per resistir el setge a #Ferraz. Pel federalisme! pic.twitter.com/ConVAuCvxA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 30 de setembre de 2016

⛔️ Que no te cuelen un bulo. No. Torra nada tiene que ver con ningún socialista. Representa la peor derecha. Vino a Ferraz a reírse de nosotros. Estamos conociendo su xenofobia, su supremacismo. Ahora sabemos también de su indignidad impropia de cualquier político. pic.twitter.com/SmSDxISxd9 — PSOE (@PSOE) 16 de maig de 2018

Quim Torra, un federalista partidari de Pedro Sánchez? Això és el que pot semblar per uns tuits del president català a la seu del PSOE a Ferraz, a Madrid, el dia abans que se celebrés el comitè federal que va acabar destituint Sánchez com a líder del partit. Torra, aquell 30 de setembre de 2016, va fer una sèrie de piulades amb fotografies d'ell a la seu socialista explicant que hi era "per donar suport a Pedro Sánchez i que el Senat vingui a Barcelona".Aquells dies, Ferraz estava envoltada de periodistes i simpatitzants del líder socialista, que va ser apartat per l'aparell del partit abans que, mesos després, recuperés el lideratge. En més piulades, Torra explica que volien visitar altres llocs "però el millor espectacle de Madrid" era a Ferraz. Afirmava, també que estava "preparat per resistir el setge a Ferraz": "Pel federalisme!".Les piulades denoten certa ironia. I de fet, el PSOE ha assegurat "Torra no té res a veure amb cap socialista" i "representa la pitjor dreta": "Va venir a Ferraz a riure's de nosaltres", afegeixen en un tuit. I no deixen passar l'oportunitat per tornar a qualificar el president de "xenòfob i supremacista", alhora que asseguren que "la seva indignitat és impròpia de qualsevol polític".

