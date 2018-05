L'independentisme clama contra els set mesos d'empresonament dels «Jordis»

El president investit, @QuimTorraiPla, assisteix a la manifestació per reclamar l'alliberament dels "Jordis" a la plaça de la Catedral de Barcelona https://t.co/9rtWF3SKNE pic.twitter.com/SEU17qSY7S — NacióDigital (@naciodigital) May 16, 2018

VÍDEO Crits de "llibertat presos polítics" entre els manifestants que s'han concentrat per exigir l'alliberament dels dirigents independentistes empresonats

Com cada dia 16, l'independentisme es mobilitza per denunciar l'empresonament "injust" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a Soto del Real. A l'acte hi ha assistit el president investit, Quim Torra, que demà prendrà possessió del càrrec. Entre els manifestants, uns centenars, s'han sentit crits de "llibertat presos polítics" i "som república".Avui fa set mesos que estan privats de llibertat, set mesos de presó preventiva acusats d'un delicte de rebel·lió. Aquest cop és la plaça de la Catedral de Barcelona la que acull la protesta convocada per l'ANC i Òmnium Cultural i a la qual hi participen centenars de persones.La manifestació té aquest dimecres un regust agredolç. Per una banda, el sobiranisme està de celebració perquè després que la justícia belga hagi rebutjat l'extradició de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig veu com l'estratègia dels líders sobiranistes exiliats segueix donant els seus fruits. D'altra banda, però, el sobiranisme lamenta que hi continuïn havent nou dirigents independentistes privats de llibertat a Soto del Real, Estremera i Alcalá Meco.ANC i Òmnium han fet una crida a concentrar-se a totes les places d'arreu del país per exigir el final d'aquesta "repressió i vulneració de drets". La mobilització coincideix en un moment en què l'independentisme avança en la configuració d'un nou Govern després de la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat.

