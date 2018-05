Amazon ja pot lliurar paquets el mateix dia a tota l'àrea metropolitana de Barcelona

L'empresa Amazon ha activat el servei d'entrega en el mateix dia en què es fa la comanda a tota l'àrea metropolitana i més ciutats dels voltants de Barcelona. Aquesta funció fins ara només es podia dur a terme a la capital catalana i en d'altres ciutats de l'Estat, com ara Madrid. Des d'ara, la companyia posa en marxa la funció en algunes ciutats de l'entorn barceloní, com ho són Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Ripollet, Terrassa o Mataró, entre més.L'opció, però, és només disponible per als comptes Amazon Prime, una funció per la qual es paga una tarifa de caràcter anual. Per poder gaudir de l'enviament en el mateix dia, la comanda s'ha de fer sempre durant el matí, i es rebrà entre les 18.30 i les 22.00 hores. Un altre dels requisits és que el valor total del producte o dels productes, a més, han de superar l'import de 29 euros. Per consultar les localitats on es pot gaudir del servei, es pot consultar a través d'aquest enllaç La iniciativa se suma a d'altres que la companyia ha posat en marxa a Catalunya, com ho són els lockers o taquilles automàtiques, de les quals n'ha instal·lat més de 120 punts a 30 ciutats que permetran als clients rebre els seus paquets d'una forma senzilla i segura. Es troben en diferents localitzacions com gasolineres de Repsol, restaurants Telepizza, supermercats Dia, trasters OhMyBox i centres comercials de Merlin i Unibail.

