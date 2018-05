Un amic d'Albert Rivera per presidir la Cambra de Comerç

Luis Conde, en elc entre, en un acte al Saló Nàutic. Foto: Europa Press

"Demà sopo amb Manuel Valls". Els interlocutors de Luis Conde se sorprenen de l'entusiasme amb què l'empresari (conegut caçatalents i líder de la firma Seeliger&Conde) parla de l'exprimer ministre francès, sondejat per Ciutadans per ser el seu alcaldable per Barcelona. Conde es refereix al sopar que va oferir al polític francès l'entitat Societat Civil Catalana, a la Llotja de Mar, després de guardonar-lo amb el Premi al Seny al costat d'Antonio Tajani, el president del Parlament Europeu. Conde s'ha convertit en un dels principals valedors d'Albert Rivera i de Ciutadans en el sector empresarial. Ara s'ha fixat com a objectiu ocupar la presidència de la Cambra de Comerç, on Miquel Valls es prepara per deixar el càrrec.El dia de Sant Jordi va començar el Trofeu Godó, en el transcurs del qual Luis Conde va ser present en molts dels encontres socials que es van produir entorn les pistes. I el seu tema preferit era Manuel Valls, a qui va elogiar de manera repetida, segons les fonts consultades. Pels qui el coneixen bé, això no era una sorpresa. Ja fa temps que Conde va fer el salt de l'entorn del PP al de Ciutadans. Ara aspira a la presidència de la Cambra de Comerç i, segons diverses fonts de la corporació, té possibilitats.Fa més de dos anys que Conde -amb una agenda de contactes impressionant, president del Saló Nàutic i consogre de l'empresari hoteler Joan Gaspart- es va desvetllar com un supporter del líder de Ciutadans. Ho va explicar. L'octubre del 2015, en vigília de la campanya a les eleccions generals espanyoles, va forçar que el Pont Aeri, l'influent fòrum d'empresaris de Barcelona i Madrid, convidés Rivera . Abans va haver de convèncer Enric Lacalle, que fa de coordinador del grup. La proposta va ser mal rebuda en un sector del Pont Aeri perquè es podia interpretar com un suport explícit a un dels candidats. Entre els empresaris més propers al govern Rajoy, i també entre els més prudents, la proposta no va ser ben rebuda. Però l'acte es va fer finalment, tot i que van faltar molts assidus . Si es fes ara, serien molts més.Des d'aleshores, Conde és un dels primers socis del club de fans d'Albert Rivera en el món econòmic . L'empresari està ben posicionat davant un escenari en què Ciutadans hoté tot de cara. Però Conde juga a totes les cartes possibles. En els grans despatxos deBarcelona, va sobtar quan es va saber que s'havia postulat com a ministre d'Exteriors en el moment de la formació del nou govern de Rajoy posterior a la seva investidura el 2016. El càrrec va anar a parar finalment a l'actual titular, Alfonso Dastis. Les mateixes fonts assenyalen que també es va proposar com a ambaixador a Washington, una responsabilitat que Rajoy va lliurar a Pedro Morenés, que havia estat el seu ministre de Defensa. I encara molts somriuen ara quan es recorda que, descartat el ministeri i Washington, va posar els seus ulls a l'ambaixada davant la Santa Seu.Seeliger&Conde és considerat un dels principals gestors de les anomenades portes giratòries, la reubicació de dirigents polítics quan abandonen els seus càrrecs. Conde és l'home que va fitxar Esperanza Aguirre per a la seva empresa quan la lideresa va abandonar la presidència madrilenya. Però, a més, ha avalat la suposada idoneïtat d'altres dirigents del PP per exercir posicions de direcció empresarial. Així ho va fer l'any 2014 quan es va renovar el consell d'Enagas, amb l'entrada de figures com l'exministra Ana Palacio i Isabel Tocino.Encara falten mesos per les eleccions a la Cambra, que el nou Govern català haurà de convocar. És un procés complex, amb una reglamentació enrevessada que pocs coneixen a fons. Conde està actiu pels grans despatxos. De moment, però, l'única candidatura que s'ha presentat públicament és la de l'economista i advocat Ramon Masià, que ja fa mesos que trepitja territori. Masià, nebot d'un antic president de la institució, Antoni Negre, coneix la casa. Defensa una gestió més empresarial de la Cambra i és considerat catalanista. La campanya serà llarga.

