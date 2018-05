Els 5 documentals que no et pots perdre del DocsBarcelona 2018

El espanto. Martin Benchimol i Pablo Aparo

25 i 26 de maig al CCCB – Auditori

Del 16 al 27 de maig, 41 films de 31 països diferents es projectaran en la 21a edició del DocsBarcelona . D'entre tots ells, n'hem seleccionat cinc que són imprescindibles.Una comèdia argentina que se centra en un petit poble on tothom és capaç de guarir. Efectivament, tots els mals poden ser curats pels veïns del municipi, excepte el "Espanto", que només es pot curar per mitjà de les habilitats d'un peculiar ancià que viu als afores. Un estrany microclima, un petit món poblat de personatges excèntrics que ens introdueixen a situacions còmiques i humanes que es combinen amb creences religioses i l’esoterisme.

El Espanto / The Dread Trailer from Bunda Films on Vimeo.

Treblikna. Sérgio Tréfaut

24 i 26 de maig a l'Aribau Club

Una història sobre el camp d'extermini de Treblikna, amb la particularitat d'estar fet sense ni una sola imatge d'arxiu. Un assaig cinematogràfic que ens narra un viatge en tren a través de l’Europa de l’Est del segle XXI en direcció al camp nazi. Actors i un paisatge ple de boira i fantasmes fan de testimonis dels qui van patir la repressió. Avui, la guerra a Síria, les morts de milers de refugiats i la indiferència en que es tracten els conflictes bèl·lics, posen en evidència com els errors del passat són més presents que mai.

Treblinka [Trailer] from Portugal Film on Vimeo.



The Congo Tribunal. Milo Rau

24 i 26 de maig a l'Aribau Club

Una pel·lícula impossible. Durant més de 20 anys, la guerra civil al Congo ha convertit un territori tan gran com l’Europa occidental en un infern que s’ha emportat a sis milions de vides. Normalment, les pel·lícules filmen coses que passen. Però el director de la pel·lícula reuneix víctimes, perpetradors, observadors i analistes del conflicte en un tribunal civil organitzat especialment pel documental. Rodat amb 7 càmeres i davant de 1000 espectadors, The Congo Tribunal fa un judici i el filma. Tot i que no té cap valor jurídic, sí que provoca que existeix aquesta pel·lícula impressionant.

THE CONGO TRIBUNAL (Official Trailer) from MAGNETFILM on Vimeo.

Heredera del viento. Gloria Carrión

24 i 26 de maig al CCCB – Auditori

La història d'una noia de pares sandinistes que revisita el passat i els ve a dir que mentre els feien la Revolució Sandinista ella estava a casa sola. Una pel·lícula extremadament personal on la directora, narradora de la seva pròpia història i memòria, revela a la vegada, una mirada a una revolució que no va viure i a uns pares absents, molt en sintonia amb una línia de documentals que apareixen aquests anys a l'Amèrica Llatina.

TRAILER HEREDERA DEL VIENTO (HEIRESS OF THE WIND) from Caja de Luz on Vimeo.

Shootball. Fèlix Colomer

18 de maig al CCCB – Teatre

La pel·lícula del Cas Maristes, que ha generat una grandíssima expectació. El documental ens apropa al testimoni d’un dels pederastes dels Maristes, acusat d’abusar de més de 20 nens durant 30 anys. Mentre espera a ser jutjat, i en plena llibertat, Joaquín Benítez ens relata els seus sentiments mentre Manuel Barbero, pare d’una de les víctimes, clama justícia. Un dels hits del festival.

