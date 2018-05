Ordenen detenir els dos regidors de la CUP del Ripollès imputats per tallar la frontera

El jutjat d'instrucció 1 de Ripoll ha ordenat aquest dimecres detenir els dos regidors de la CUP del Ripollès imputats per tallar el coll d'Ares a pocs metres de la frontera del 8-N. La mesura s'ha pres després que els dos edils, Mariona Baraldés i Santi Llagostera, desobeïssin les dues citacions per declarar per un suposat delicte de desordres públics El primer dia en què el jutjat els va citar, el 26 d'abril, els regidors van quedar-se a les portes de l'edifici, on hi havia unes 350 persones concentrades per donar-los suport. Aquell dia, van defensar que la protesta era "legítima" i que volien seguir fent "desobediència pacífica". El jutjat els va tornar a citar per al 8 de maig, però aquell dia tampoc es van presentar.A la causa també hi ha investigades les alcaldesses de Vallfogona i Pardines, Carme Freixa (ERC) i Núria Pérez (IdP), i el regidor de Ripoll Roger Bosch (ERC). Ells sí que van entrar als jutjats el 26 d'abril, però es van negar a declarar. L'advocat que els defensa, Joan Boix, va demanar el sobreseïment de la causa en considerar que no havien comès cap delicte.Segons ha confirmat l'advocada dels dos regidors de la CUP del Ripollès, Raquel Vilar, l'ordre s'ha emès aquest dimecres i "no els ha agafat per sorpresa" perquè segueix la línia "del que està passant arreu del país i amb totes les causes que hi ha obertes del 8-N". I ja avançat que quan es produeixi la detenció i els portin davant del jutjat, s'acolliran al dret a no declarar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)