Prop de 150 forjadors d'arreu del món participaran el proper 18, 19 i 20 de maig a la XIV Trobada Internacional de Forjadors d' Alpens . Els artistes construiran plegats mobiliari urbà que es col·locarà, a posteriori, al centre històric del municipi osonenc. "Permetran crear una ruta a l'aire lliure de la forja", ha explicat a l'ACN l'alcaldessa, Montse Barniol. La idea parteix del llegat del forjador i ferrer d'Alpens, Joan Prat i Roca, que va deixar més d'un centenar d'elements al poble "que ara volem recuperar amb un llenguatge més modern", ha avançat l'alcaldessa. L'escultor i forjador Enric Pla pilotarà el treball.Des que el 2009 va renovar format, convertint-se en una cita biennal, la Trobada Internacional de Forjadors d'Alpens és una de les més importants d'aquesta especialitat que es fa al sud d'Europa. El 2016 va aplegar a 175 forjadors procedents de Catalunya, Espanya, França, Àustria i el Japó, entre altres països, i enguany preveu mantenir les xifres. Quan faltaven 10 dies, ja suma 120 inscrits. "Sembla que sigui un sector que estigui de cap a caiguda i nosaltres apostem per posar-lo en valor", ha explicat l'alcaldessa, tot afegint que la cita permet als forjadors "establir un punt de trobada, compartir coneixements i donar a conèixer el sector".La trobada, que se celebrarà a l'esplanada del municipi que ha estat batejada com "la dels forjadors", arrencarà divendres. Abans de posar-se mans a l'obra, els participants gaudiran d'una masterclass de mans de Jadran Stenico, considerat un dels dos millors forjadors del món, que farà una demostració d'algunes tècniques "més complexes", explica Barniol, que recorda que la trobada uneix des de mestres de la forja a "aprenents que tot just s'inicien".Després de la classe teòrica els participants, dividits en grups, començaran amb la construcció del projecte d'enguany, uns treballs que es perllongaran al llarg de dissabte i diumenge al matí.Alpens tria, per cada edició, una construcció que tingui algun vincle especial pel municipi. En les passades s'ha homenatjat al grup de diables, l'esbart, l'escola, o la Cursa 3 comarques d'Alpens. Enguany l'elecció ha estat la recuperació del treball de Joan Prat i Roca.Nascut el 1898, Prat va ser un forjador alpensí d'important rellevància. Al municipi hi va deixar grans obres de forja en els carrers i places. "Hem volgut repensar el seu treball en un llenguatge més modern", ha explicat Barniol. Així, si Prat va deixar a Alpens reixes, picaportes o fanals, durant la trobada els forjadors construiran bancs i papereres que es col·locaran al centre històric. De la direcció dels forjadors se'n farà càrrec el mestre forjador i escultor Enric Pla.A banda de veure els treballs dels forjadors internacionals, al llarg del cap de setmana els assistents podran endinsar-se en aquest art a través d'una mostra d'obres de forja, que es durà a terme a la Fàbrica Vella, i de rutes guiades en les quals descobriran els elements confeccionats amb aquesta tècnica que es conserven a Alpens. En la darrera edició unes 2.500 van assistir al certamen, gairebé deu vegades la població que té el municipi osonenc.En paral·lel s'atorgarà un premi honorífic a la trajectòria d'una entitat o d'un forjador; i el sisè premi Joan Prat de forja artística, que s'escull entre els forjadors que participen en la trobada.

