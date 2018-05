Citades a declarar vuit persones més a Lleida pels actes de rebuig a la detenció de Puigdemont

Vuit persones estan citades a declarar aquest dimecres al matí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida pels actes de rebuig convocats pel CDR amb motiu de la detenció de Carles Puigdemont, el passat 25 de març, a Alemanya. Segons informen els CDR de Lleida, sis d'elles han estat citades en relació a la concentració que es va fer el mateix 25 de març a la plaça de la Pau, davant de la subdelegació del govern espanyol.Aquell dia es van viure moments de tensió quan desenes de concentrats van desbordar el cordó policial per acostar-se a l'entrada de l'edifici, moment en què els Mossos van treure les porres per fer-los retrocedir.Les altres dues persones estan citades a declarar en relació al tall de l'A-2 a Soses el 27 de març, en protesta per la detenció de Carles Puigdemont dos dies abans a Alemanya i per reclamar la llibertat dels empresonats. Aquell dia, el tall va finalitzar quan els Mossos van carregar contra els manifestants per desallotjar la carretera. Caldrà esperar si alguna de les vuit persones citades a declarar aquest dimecres acaben sent detingudes i de quins delictes se'ls acusa.Relacionat amb la concentració del 25 de març a la plaça de la Pau, els Mossos han detingut entre dilluns i dimarts sis nois (cinc de Lleida i un d'Alcarràs), que van quedar en llibertat després de declarar a comissaria i que estan a l'espera que se'ls citi a declarar al jutjat.Estan acusats de delictes de desordres públics i atemptat als agents de l'autoritat. Mig miler de persones, convocades pels Comitès en Defensa de la República (CRD) de Lleida, es van concentrar dilluns al vespre davant de la subdelegació del govern de l'Estat a Lleida per rebutjar les detencions a la plaça de la Pau, el mateix lloc on es van concentrar el 25 de març.

