El retret del Suprem a la justícia belga

El Tribunal Suprem no ha empassat bé que la justícia belga hagi tombat l'extradició de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig . El motiu principal que s'argumenta des de Bèlgica -també el fiscal- són errors en la petició de l'euroordre, ja que el magistrat espanyol no va emetre una nova ordre de detenció, sinó que va aprofitar la que ja havia enviat l'Audiència Nacional.En aquest sentit, la Sala Penal del Tribunal Suprem -de la que és membre el jutge Pablo Llarena- ha reaccionat poques hores després i ha destacat que "no compartim la motivació" per la qual es denega l'entrega i ho interpreta com una "absència de compromís amb prestar la col·laboració judicial demandada". Fonts de l'alt tribunal citades per l'ANC defensen els arguments expressats a la interlocutòria de processament del passat 21 de març, sobre els que descansa també l'euroordre, emesa dos dies més tard. Afirmen que, només el "desconeixement de l'ordenament jurídic espanyol" pot explicar que s'hagi denegat l'euroordre.Segons ha explicat Comín a la sortida dels jutjats, la decisió belga és una mostra més del "desprestigi" de la justícia espanyola, i de "l'abús" que està fent Llarena del codi penal. "Ara ja ho diuen els jutges, un tribunal ha manifestat que l'euroordre no s'executarà perquè no compleix els requisits necessaris", ha declarat."El fons de la qüestió és que no hi ha delicte", ha celebrat Comín, que ha insistit en remarcar que no es tracta d'una qüestió només formal, sinó un fet que mostra que la deriva judicial de la justícia espanyola "és totalment innecessària i equivocada".Els consellers han arribat a primera hora a la Chambre du Conseil (tribunal de primera instància) del Palau de Justícia de Brussel·les. Aquesta mateixa vista s'havia de realitzar fa un més, tot i que llavors la Fiscalia de Brussel·les ja va demanar ajornar la trobada per demanar "informacions suplementàries" a la justícia espanyola sobre els delictes pels quals s'acusa els dirigents independentistes, i la defensa també havia sol·licitat temps per preparar-se.La recent decisió judicial, però, suposa un nou revés a la justícia espanyola, després que els tribunals alemanys també decidissin descartar el delicte de rebel·lió per manca de violència i deixar Puigdemont en llibertat. La justícia belga, però, ha anat més enllà, i no només s'ha pronunciat sobre la interpretació dels delictes -com van fer els tribunals alemanys-, sinó sobre la extradició en concret.Dels tres consellers que romanen a Bèlgica, Comín és l'únic processat per Llarena per un delicte de rebel·lió, al qual se li suma el de malversació de cabals públics. Serret i Puig, per la seva banda, estan processats per delictes de desobediència i malversació.

