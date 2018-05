El DocsBarcelona 2018 arrenca amb una aposta decidida pel talent català

Diversitat, eclecticisme i mirades singulars que ajudin a completar la realitat, la viscuda o la somiada. També documents per entendre el passat i fer-ne un bon ús de cara al futur i, enguany més que mai, talent de casa i comèdia. Aquest dimecres 16 de maig arrenca la 21a edició del DocsBarcelona , que aposta decididament pel documental català: ho són, de manera inèdita, 14 títols del total de 41 que passaran pel certamen."És un fet extraordinari que tinguem tan bones obres seleccionades de creadors catalans –assegura aJoan Gonzàlez, director del festival–, sobretot tenint en compte el nivell tan difícil de producció que hi en l'actualitat. És una gran notícia". Una aposta que ofereix espais de rellevància a les obres de casa: per primera vegada, la inauguració i la cloenda aniran a càrrec de produccions catalanes: Petitet de Carles Bosch i Sinfonía, de Gilbert Arroyo i Andrés Locatelli. La primera, que s'estrena aquest dimecres als cinemes Aribau a dos quarts de vuit del vespre , explica les peripècies del músic "Petitet" en el seu objectiu de portar la rumba catalana al Liceu. La segona és també una història de música i superació de tres nens peruans.La resta de la programació inclou també els films Eugenio , Hayati o Time Thieves, o l'estrena de Shootball, colpidor document sobre el cas dels Maristes de Barcelona i els abusos a menors dirigit per Fèlix Colomer. Ítems catalans d'una programació que intenta ser diversa i sorprenent, sense una línia marcada. Enguany, però, hi ha un fet destacable que fa singular la programació: "Hem vist que han aparegut moltes comèdies. I això ens crida l'atenció, perquè és un gènere no gaire present dins del documental", sosté el director.

Carles Bosch, director Bicicleta, cullera, poma i nominat a l'Oscar l'any 2003 per Balseros, segueix a Petitet el músic gitano Joan Ximénez Petitet, fill d'un dels "palmeros" de Peret, en el seu periple per portar a la rumba catalana als escenaris del Gran Teatre del Liceu, complint la promesa que va fer a la seva mare. El film és una producció de Lastor Media i Turkana Films en coproducció amb TV3. El documental arribarà a sales el pròxim 8 de juny.Alguns dels documentals que més han cridat l'atenció del públic d'enguany són Eugenio, de Jordi Rovira i Xavier Baig, que explora la cara menys coneguda del genial humorista; i Shootball, de Fèlix Colomer, colpidor document sobre el cas dels Maristes de Barcelona i els abusos a menors. També destaca la història d'Hayati, de Sofi Escudé i Liliana Torres, que posa el focus sobre el refugiat sirià que va ser víctima, el 2015, de la traveta d'una periodista, o Time Thieves, de Cosima Dannoritzer, sobre com el temps s'ha convertit en una moneda de canvi.

Imatge de «Dos Cataluñas», que el DocsBarcelona preestrena en exclusiva

Un dels plats forts de l'edició 2018 és Silvana, un documental sobre la nova icona musical escandinava, cantant de hip hop queer i lesbiana que es declara feminista i antiracista i que s'ha alçat com un dels majors fenòmens pop dels darrers anys. Entre els noms importants que seran al festival, podem comptar el del director Talal Derki, que presentarà Of Fathers and Sons, premi al millor documental a Sundance, on retrata una família siriana i el seu patriarca, convençut membre d'Al-Qaeda que adoctrina els seus fills per a sumar-los a combatre la jihad.Sense ser aliè en cap cas a la realitat que viu el país, el DocsBarcelona projecta en exclusiva l'avançament del documental Dos Cataluñas, aquest dijous a l'auditori del CCCB. Seran les primeres imatges del documental de Netflix sobre el procés, dirigit per Álvaro Longoria i Gerardo Olivares. La projecció, que emetrà els 25 minuts inicials del film, se centra en tot allò viscut en el context de les eleccions catalanes del passat 21 de desembre.Acompanyant als candidats en el seu recorregut per tota Catalunya, Brussel·les i fins arribar a Estremera, aquest documental mostra la cara mai vista d’aquestes eleccions: el backstage dels mítings, la preparació dels debats i la intimitat dels candidats durant la campanya i la nit electoral. Amb el testimoni de desenes d'entrevistes a intel·lectuals, juristes, polítics, periodistes i ciutadans amb sensibilitats oposades, el documental vol "aprofundir més enllà dels titulars en el com i el perquè s’ha arribat a aquesta difícil situació".Al documental hi intervenen personalitats com Carles Puigdemont, Inés Arrimadas, Raül Romeva, Miquel Iceta, Elsa Artadi, Jordi Turull, Marta Rovira, Xavier Domènech, David Fernández, Ada Colau, John Carlin, Raphael Minder, Iñaki Gabilondo o Pablo Simón.

