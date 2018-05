L'ANC vendrà barrets grocs i posarà llaços a plaça a la Patum de Berga

El grup de marxandatge de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Berga vendrà barrets grocs de Patum. Ho ha explicat ael coordinador de l'ANC Berga, Lluís Escriche.Escriche no dona encara una xifra dels barrets que es posaran a la venda, però assegura que la intenció és tenyir de groc la plaça de Sant Pere, per tal de reivindicar l'alliberament dels presos polítics i reclamar el retorn dels exiliats.Amb l'objectiu que la plaça Cremada esdevingui un clam a favor de presos i exiliats, Lluís Escriche també ha avançat que l'ANC està treballant perquè "hi hagi el màxim de llaços grocs possibles" al voltant de la festa. De la mateixa manera que, d'altres anys, l'entitat havia parlat amb els veïns, per què dels balcons de la plaça hi pengessin estelades, aquest 2018 s'hi volen col·locar llaços. El coordinador de l'ANC ha preferit no confirmar encara si es plantegen altres accions en aquest sentit o si s'ha establert contactes amb les comparses, si bé ha reiterat que el propòsit de l'entitat és que a plaça hi hagi el màxim de groc possible per mostrar tot el suport possible a la causa i el rebuig a la repressió de l'Estat.Els barrets es vendran a la parada de l'ANC Berga, que estarà present per Corpus i que l'entitat col·loca també els dissabtes al mercat setmanal, al passeig de la Indústria. Els barrets grocs s'afegeixen a altres productes de Patum que ja existien en el catàleg de marxandatge de l'ANC, com els mocadors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)