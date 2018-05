El PSOE planteja reformar el codi penal per aplicar-lo al procés i el PP s'obre a debatre-ho

🔴 @sanchezcastejon anuncia que el @PSOE trabaja en una reforma del Código Penal para defender la Constitución frente a responsables públicos que violentan el orden constitucional https://t.co/M7BDkpbvGg pic.twitter.com/XbIWRStcIE — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 16 de maig de 2018

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que els socialistes proposaran reformar el codi penal per actualitzar el delicte de rebel·lió "al segle XXI", perquè tal com està redactat a dia d'avui es vincula “absolutament” a un cop militar. Una mesura davant la qual la portaveu del PP a la Comissió de Justícia del Congrés, María Jesús Moro, ha apel·lat a la "prudència" però s'ha mostrat oberta a una reforma per millorar el codi penal "amb caràcter general".Moro ha admès que li ha cridat "l'atenció" que Sánchez hagi llançant aquesta proposta i ha assenyalat que el seu partit ha d'apostar per la prudència, en un moment en que hi ha "assumptes sub iudice amb la normativa vigent ", en al·lusió a la causa oberta al Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont i els seus consellers. "Cal ser prudent. Però sempre estem oberts a una reforma consensuada per polir i millorar el codi penal amb caràcter general", ha manifestat Moro, que ha posat èmfasi en la importància de mantenir la unitat dels unionistes davant el procés.La portaveu popular de justícia desconeix si aquest assumpte va estar a sobre de la taula en la reunió que van mantenir dimarts Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, o té el seu origen en una iniciativa particular dels socialistes. Això sí, ha recordat que, des de l'inici de la legislatura, sí que hi havia intenció per part del govern espanyol i del PP d'emprendre "una revisió general" per "millorar el codi penal", que ha estat objecte de nombroses modificacions parcials en els últims anys .Sánchez ha fet la proposta en una entrevista a Los Desayunos de TVE en què ha advertit que el procés sobiranista és un problema que es perllongarà durant "anys" a Espanya. El líder socialista ha garantit el suport del PSOE si el govern de Rajoy porta al Congrés l'actualització del codi penal. En el cas que ho faci, llavors els socialistes presentaran una proposta en aquest sentit, ha precisat.Aquesta reforma, ha explicat, pretén adequar el delicte de rebel·lió als successos com els que han tingut lloc a Catalunya amb la finalitat de dotar l'Estat d'instruments precisos amb els quals defensar el "bé jurídic" com la Constitució davant d'aquells que aprofiten la seva condició de líders d'institucions democràtiques per "subvertir l'ordre constitucional".Sànchez ha subratllat la necessitat de deixar clar que sempre que pretengui aconseguir els seus objectius vulnerant la llei es trobarà amb un "mur" de l'estat espanyol, que respondrà de forma "ferma", però "serena" i "proporcional" als desafiaments que plantegi l'independentisme, si és necessari amb un altre 155.El líder del PSOE ha deixat la porta oberta a un nou 155 que inclogués la intervenció dels mitjans de comunicació públics catalans, una opció que van rebutjar frontalment els socialistes en el debat sobre l'actual 155.Això sí, ha deixat clar que, per aplicar un altre 155, el desafiament del Govern que ho motivés hauria de concretar-se en "fets", no només amb "paraules" que amenacin amb determinades accions.En canvi, Units Podem ha criticat la proposta perquè no creu que sigui el tema més rellevant que necessiti actualització i perquè, al seu parer, només pretén assenyalar i identificar l'"enemic polític". Així ho ha posat de manifest el portaveu de Justícia al Congrés, Eduardo Santos, que ha censurat que l'objectiu del PSOE no sigui un altre que "judicialitzar" un cop més la política donant un tractament penal a un conflicte estrictament "polític" en lloc d'assumir la seva "responsabilitat" per solucionar-ho per la via del "diàleg".El diputat navarrès considera "una mala tècnica" legislar "en calent" i al fil d'un cas concret, com és el cas de Catalunya, sobretot perquè ja s'han canviat tipus penals en el vigent codi penal per casos concrets, entre els quals ha citat els de Sandra Palo o Marta del Castillo. "No es pot canviar el codi penal per anomenar rebel·lió al que ha passat a Catalunya, perquè el que es fa és identificar un enemic polític, i no legislar en favor dels interessos generals", ha assenyalat.A més, Santos considera "discutible" que actualitzar el delicte de rebel·lió sigui una "prioritat" en el codi penal, i que la seva reforma pugui contribuir a solucionar un problema, el català, d'arrel "política".

