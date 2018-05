Un mort i tres ferits en un xoc entre quatre camions i un cotxe a l'N-340, al límit entre Alcanar i Vinaròs

Tasques de rescat del cos del conductor que ha quedat atrapat. Foto: Bombers de Castelló



Així ha quedat un dels camions. Foto: Llorenç Navarro

Nou esgarrifós accident a l’N-340. Un xoc entre quatre camions i un cotxe a l’N-340 just al pont que travessa el riu Sénia, al límit administratiu entre Catalunya i el País Valencià, ha deixat un mort i tres ferits.Fons de la Guàrdia Civil de Trànsit apunten que l’accident hauria estat per encalç en cadena entre estos vehicles pesants. La persona morta és un dels conductors d’un dels camions implicats. El seu cos ha quedat atrapat a la cabina, que ha quedat aixafada i han estat els Bombers del Consorci de Castelló els que han acudit per excarcerar-lo.Tres persones més han resultats ferides i traslladades a l’Hospital Comarcal de Vinaròs, un d’ells en unitat del Servei Mèdic Urgent (SAMU) i els altres dos amb ambulàncies de Suport Vital Bàsic (SVB).El sinistre s’ha produït al voltant de les 12:30 hores al punt quilomètric 1.058 del terme de Vinaròs, però just al límit administratiu amb Alcanar. Com a conseqüència del xoc, la via ha estat tallada en els dos sentits de la marxa.

