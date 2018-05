El Consell d'Europa inhabilita 10 anys un senador del PP per corrupció

El Consell d'Europa ha decidit inhabilitar durant 10 anys el senador espanyol del PP, Pedro Agramunt, per haver vulnerat "greument" les normes de conducta de l'Assemblea Parlamentària de l'organisme en un cas de "corrupció" relacionat amb les missions a Azerbaidjan. La sanció prohibeix a Agramunt ser nomenat president d'alguna comissió del Consell d'Europa o participar en missions d'observació electoral internacionals, tot i que permetrà que segueixi sent membre de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.Entre els drets que perdrà, també hi ha el de poder representar l'organisme o fer preguntes al seu consell de ministres. El català Jordi Xuclà (PDECat), que també va participar en les polèmiques missions a Azerbaidjan, quedarà inhabilitat per aquestes mateixes funcions durant un període de dos anys.El Consell d'Europa va assenyalar l'expresident de la seva Assemblea Parlamentària i actual senador del PP Pedro Agramunt com un actor "clau" en una trama de corrupció orquestrada per diversos membres de l'organització internacional que vetlla pels drets humans a 47 estats d'Europa.En un informe de prop de 200 pàgines elaborat pel cos independent d'investigació de l'organisme amb seu a Estrasburg publicat a mitjans d'abril, s'apuntava que existeixen "fortes sospites" que determinats membres i exmembres van involucrar-se en activitats de "naturalesa corruptiva" durant anys a favor d'Azerbaidjan, per silenciar les crítiques del Consell cap al país.

