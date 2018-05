«Bob-Dogi», l'enigmàtica estratègia per tombar l'euroordre espanyola

La defensa dels consellers exiliats ha guanyat aquest dimecres una important batalla. La justícia belga ha rebutjat l'extradició de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig a l'estat espanyol, tal com demanava el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Gonzalo Boye i Jaume Alonso-Cuevillas, advocats dels membres del Govern a l'estranger, ja ho han celebrat. Tots dos són molt actius a la xarxa i en les publicacions dels darrers dies hi destaca un concepte recurrent i enigmàtic: Bob-Dogi. Què significa? Quina relació hi ha?Bob-Dogi és el nom d'un camioner d'origen romanès que el 2013 va atropellar un motorista a Hongria quan superava el límit de velocitat. Què té a veure, però, amb el cas dels consellers? La justícia hongaresa, tal com ha fet el Suprem, va cursar l'euroordre de detenció. Ara bé, com a element clau, no hi constava una ordre nacional d'arrest.El cas va arribar al Tribunal Europeu de Justícia que, en una jurisprudència , va dictaminar que la petició del tribunal d'Hongria no complia els requisits i va tombar-ne els afectes de l'euroordre. La manca d'ordre de presó, element que ja va advertir el fiscal belga a Llarena, és un dels elements clau en què ha basat l'estratègia de defensa els advocats dels consellers exiliats al cor d'Europa.

