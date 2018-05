Torra prendrà possessió aquest dijous en un acte de perfil baix a Palau

El president de la Generalitat, Quim Torra, prendrà possessió del càrrec previsiblement aquest dijous al matí, segons fonts consultades per. L'acte serà discret, de perfil baix i pràcticament sense convidats, per mostrar l'excepcionalitat del moment i, també, la provisionalitat que Junts per Catalunya (JxCat) atorga a la presidència de Torra, que des del primer moment ha reconegut Carles Puigdemont com a líder legítim del país. Els dos dirigents es van reunir ahir a Berlín.Sí que hi serà la família del nou president, que prometrà el càrrec amb la mateixa fórmula que va fer servir Puigdemont fa dos anys. "Promet complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament?". L'acte l'estan organitzant els equips de vicepresidència del govern espanyol i els encarregats habituals de protocol de Palau.El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimecres el nomenament de Torra, ja sancionat pel rei Felip VI, i per tant ja es pot procedir a la presa de possessió. Una de les incògnites és saber qui li imposarà el medalló de president al dirigent de JxCat; un dels que podria fer-ho és el president del Parlament, Roger Torrent. Ernest Benach ja ho va fer amb Pasqual Maragall l'any 2003.La tradició dels últims anys imposa, això sí, que ho faci l'anterior president. En aquest cas serà impossible per la situació d'exili de Puigdemont. En tot cas, però, Torra ha decidit no posar-se el medalló, també com a senyal d'excepcionalitat.

