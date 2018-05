Jarabe de Palo, Els Catarres o Ramon Mirabet, grans reclams del Petits Camaleons 2018

El festival Petits Camaleons ha presentat el programa de la seva setena edició que se celebrarà el 6 i 7 d’octubre al Teatre-Auditori Sant Cugat. En total seran trenta-set grups que faran les delícies de tota la família, en un cartell on destaquen noms com els de Jarabe de Palo, Els Catarres, Ramon Mirabet, Buhos, Quimi Portet, Obeses, El Petit de Cal Eril, Roba Estesa, Ebri Knight, El Pot Petit i Koers, entre molts d’altres.A banda d'aquestes actuacions, el certamen que dirigeix Albert Puig també ha anunciat que el concert inaugural del festival, programat pel divendres 5 d’octubre a les nou del vespre al Teatre-Auditori., comptarà amb les cançons de Ramon Mirabet. Aquest és l'únic de tots els espectacles que és destinat al públic adult, però on nens i nenes també hi són benvinguts.Els nou escenaris concentrats a l’àrea del Teatre-Auditori de Sant Cugat concentraran l'activitat del festival. A més de música, el certamen també comptarà amb una extensa oferta d’activitats paral·leles com la zona de signatures i rodes de premsa exclusives per a nenes i nens; àrees comercials, de restauració i food-trucks, concerts per a nadons, concurs de nous talents i la batucada que marca l’inici de la jornada, la pausa del migdia i la finalització de les activitats. Més informació al web d'Enderrock

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)