FOTO Així han celebrat els consellers la decisió de la justícia belga de no extradir-los

La justícia belga ha rebutjat l'extradició de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig a l'estat espanyol, tal com demanava el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. El motiu principal que explica -també el fiscal- són errors en la petició de l'euroordre, ja que el magistrat no va emetre una nova ordre de detenció, sinó que va aprofitar la que ja havia enviat l'Audiència Nacional.Aquest fet, a més, suposarà la retirada de les mesures cautelars a Comín, Serret i Puig, que podran moure's amb plena llibertat per Europa, sense necessitat d'haver d'estar localitzables i haver-se de personar periòdicament als tribunals.Els consellers han celebrat la decisió de la justícia belga i l'advocat Alonso-Cuevillas ha penjat una imatge a les xarxes del moment:Segons ha explicat Comín a la sortida del tribunal, la decisió de la justícia belga és una mostra més del "desprestigi" de la justícia espanyola, i de "l'abús" que està fent Llarena del codi penal. "Ara ja ho diuen els jutges, un tribunal ha manifestat que l'euroordre no s'executarà perquè no compleix els requisits necessaris", ha declarat."El fons de la qüestió és que no hi ha delicte", ha celebrat Comín, que ha insistit en remarcar que no es tracta d'una qüestió només formal, sinó un fet que mostra que la deriva judicial de la justícia espanyola "és totalment innecessària i equivocada".

