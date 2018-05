Les acusacions imputen dos assassinats al detingut pel doble crim de Susqueda

Les acusacions pel doble crim de Susqueda (la Selva) han anunciat que imputen dos assassinats i tinença il·lícita d'armes a Jordi Magentí, el detingut i acusat de matar a trets la parella del Maresme el 24 d'agost del 2017, que ha comparegut aquest dimecres al jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners.Durant la compareixença, Magentí s'ha acollit al seu dret a no declarar. El fiscal sosté al seu relat, al qual s'han adherit l'acusació particular i la popular. Aquesta es basa en el fet que el sospitós es va trobar amb les víctimes a la zona de la Rierica (on Magentí solia pescar). Llavors, aquest els hi va fer "alguna recriminació sobre la seva estada al lloc" i "mostrant el més absolut menyspreu cap a les seves vides" va treure una arma de foc i va disparar tres trets contra el noi i un contra la noia.La defensa de Magentí, per la seva banda, nega els fets que imputen les acusacions i ha demanat una bateria de més de trenta diligències d'investigació, entre les quals hi ha la declaració en seu judicial de la dona de l'arrestat.Fa pocs dies es va conèixer que el cas seria jutjat per un tribunal del jurat.

