El PP acusa el govern de Badalona d'actuar de forma «mafiosa» per retenir 10.000 euros a Albiol

El grup municipal del PP a l’Ajuntament de Badalona ha acusat el govern de Dolors Sabater d’actuar de forma “mafiosa” per haver deixat de pagar 10.007 euros al regidor Xavier Garcia Albiol argumentant que té una assistència irregular als plens i no compleix les seves obligacions com a representant polític.El president dels populars a l’Ajuntament, Juan Fernández, ha assegurat a l’ACN que el govern “ha retingut uns diners de dietes per unes reunions on Albiol sí que ha assistit” i ha definit la situació com a “surrealista”. “Ha estat una decisió arbitrària i unilateral de l’alcaldessa i del regidor d’Hisenda”, ha afegit Fernández, que ha advertit que els serveis jurídics del PP estan analitzant la decisió del govern per valorar si emprenen accions legals per reclamar els diners impagats.Segons ha avançat aquest dimecres RAC1 , el passat mes d’octubre l’Ajuntament va retenir el pagament de 10.007 euros a Xavier Garcia Albiol en concepte de dietes per representació als plens i comissions, argumentant que no hi estava assistint. Al mateix temps, un informe del secretari municipal del mes d'abril concloïa que durant aquest mandat García Albiol només ha assistit de forma integra a quatre de cada deu sessions. A la resta, ha arribat tard, ha marxat abans o directament no hi ha anat.Des del PP, el president del grup municipal, Juan Fernández, ha reconegut que el regidor no ha anat a alguns plens o reunions “perquè estava en algun organisme superior, com el Parlament o altres administracions” exercint de president dels populars a Catalunya i representant a la cambra catalana, i ha assegurat que “mai ha deixat d’anar a un ple per altres motius”. Amb tot, Fernández ha subratllat que els diners retinguts a l’Ajuntament “són de sessions on Albiol sí que ha assistit”.El president del grup popular a Badalona ha explicat que se sent “sorprès” pels diners bloquejats i ha retret al govern que no els va permetre presentar cap al·legació abans de decidir retenir les dietes. Al mateix temps, Juan Fernández ha afirmat que l’alcaldessa Dolors Sabater i el regidor José Téllez van explicar-los que “només calia fer una trucada” si volien cobrar els diners, motiu pel qual ha afirmat que “estan utilitzant pràctiques mafioses”.Finalment, Fernández ha dit desconèixer l’informe del secretari municipal on s’assenyala que Albiol només hauria assistit de forma íntegra a quatre de cada deu sessions, i ha advertit que reclamaran un altre informe que reculli quina és l’assistència dels regidors del govern a les Comissions Informatives i a la Junta de Govern Local. Segons el president popular “hi ha regidors que falten a les comissions de forma reiterada des d’inici de la legislatura i l’alcaldessa mateixa fa mesos que no hi assisteix”. “Espero que les sancions se les apliquin a ells mateixos perquè, si no, estarien prevaricant de forma descarada”, ha conclòs.

