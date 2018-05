Vox es querella contra Torra i demana que l'inhabilitin

El partit d'extrema dreta Vox ha presentat aquest dimecres una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, pels delictes d'encobriment, odi i conspiració per la rebel·lió, basant-se en les "manifestacions i intencions reconegudes pel querellat" i per la seva participació directa en el referèndum de l'1-O. En la querella presentada al TSJC, Vox exigeix la seva inhabilitació urgent com a president de la Generalitat i la retirada del passaport.Segons Vox, ha quedat "palesa" la intenció de Torra de continuar, des de la presidència de la Generalitat, amb els mateixos objectius "del cop d'estat de l'1 i el 27 d'octubre". També l'acusa d'actuar com a "eficaç testaferro" de Puigdemont, i per això l'acusa d'encobriment. Per últim, considera que ha comès un delicte de provocació a l'odi per les seves declaracions "supremacistes, xenòfobes, racistes i vexatòries" contra tots els espanyols, segons ha dit l'advocat de Vox.El TSJC ja ha rebut la querella, ha demanat a Vox que designi un procurador i després la traslladarà a la fiscalia perquè es pronunciï.

