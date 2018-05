L'escola catalana promou mobilitzacions contra la criminalització dels docents

"A les escoles i instituts no hi ha un problema de convivència relacionat amb la situació política del país". Amb aquesta afirmació, la comunitat educativa denuncia que des de sectors de l'espanyolisme s'està creant un relat que no es correspon amb la realitat per "instrumentalitzar" l'escola catalana en el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Davant d'aquesta situació, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) ha presentat una bateria de mobilitzacions per rebutjar la criminalització a la qual consideren que estan sent sotmesos els docents. El cas dels nou professors assenyalats de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com els de la Seu d'Urgell, és el "rovell de l'ou" d'una situació que, asseguren, s'està "estenent com una taca d'oli" i està fent que hi hagi professors que vagin a treballar "amb por". Tres són les dates de manifestacions que han posat sobre la taula per a unes mobilitzacions que consideren imprescindibles que es facin abans que s'acabi el curs i quedi diluïda la situació en la qual es troben.La primera d'elles és el 23 de maig, quan han convocat concentracions davant les delegacions del govern espanyol. La segona l'han fixat per al 3 de juny, quan preveuen la celebració d'un acte a Sant Andreu de la Barca. I la tercera es concep com una gran mobilització que es convoca el 10 juny a Barcelona. El professorat d'El Palau havia demanat una manifestació aquell mateix cap de setmana.Des del MUCE -que aplega sindicats i col·lectius de professors, alumnes i mares i pares- reivindiquen que a l'escola "s'ha de poder parlar de tot" i lamenten que s'estigui produint "autocensura" als centres educatius per l'acció de mitjans de comunicació i de dirigents polítics que els acusen d'adoctrinament, una situació que, avisen, posa "en perill la cohesió social".La comunitat educativa consideren que s'està utilitzant l'escola catalana com a arma llancívola per part de determinats partits polítics i del ministeri d'Educació per "assolir una influència ideològica sobre part de la població".Els docents representants dels diferents sindicats reivindiquen l'escola com un espai que no està "aïllat del món" i que, per tant, ha de ser "lliure" de generar debats que abans es produïen amb normalitat, situació que en aquests moments s'està "trencant". Tant el professorat com la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) han reivindicat el dret dels docents a lluir el llaç groc a les aules si així ho volen. Consideren que tant polític és portar-lo com no portar-lo i ho equiparen a altres símbols que no estan posats en qüestió, com ara que un docent porti un crucifix o un llaç de qualsevol altre color.El MUCE urgeix a aturar la "judicialització" de l'educació i l'aposta per la "resolució positiva" dels conflictes d'aquest tipus, que asseguren que són de caràcter minoritari malgrat que s'està alimentant des d'un sector de l'espanyolisme. Els problemes "reals" de l'educació, han insistit, com l'infrafinançament de l'escola, el tancament de línies, la falta de planificació del departament, l'increment de les taxes universitàries, la privatització dels serveis educatius públics, la segregació o la falta de recursos.

