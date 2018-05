Els professors de l'IES El Palau criden a manifestar-se el 9 de juny

Una manifestació per rebutjar la "criminalització" dels docents i en defensa de l'ensenyament públic català. Aquesta és la crida que ha fet l'assemblea del professorat de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca després que nou dels seus professors hagin estat assenyalats per l'espanyolisme i la Fiscalia. La data proposada és el 9 de juny i el recorregut seria de la plaça Universitat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.els docents d'El Palau han fet extensiva la crida a les organitzacions sindicals d'ensenyament i generals, a sindicats d'estudiants, a la FAPAC, als Moviments de Renovació Pedagògica, al MUCE, a la Taula d’Emergència Docent i a totes les entitats i organitzacions. L'objectiu, apunten, ha de ser una gran mobilització abans que finalitzi el curs escolar.Aquest dimarts, el professorat de l'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca ja va fer "una crida a la solidaritat" en un comunicat en el qual asseguren haver-se "sentit víctimes d'una campanya que pretén desacreditar el model públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d'una divisió inexistent".Els docents del centre expliquen que els fets del referèndum de l'1 d'octubre van ser motiu de debat perquè "promoure respecte, empatia, diversitat i esperit crític" són valors que "l'escola catalana reivindica", i que l'IES El Palau "sempre ha fet seus".El professorat de l'institut va "desitjar" el dos d'octubre sumar-se a l'aturada de 15 minuts a les 12 hores en defensa de la "pau i no violència". Durant la reivindicació dels docents, els alumnes van romandre -vigilats per professors de guàrdia- a l'altre extrem de l'edifici, de manera que es trobaven "sense comunicació visual" amb la protesta.Tot i així, el tres d'octubre el diari ABC va difondre un "relat" que "hauria ferit la sensibilitat d'alguns alumnes". El centre, malgrat que a dia d'avui no hagi "registrat cap queixa formal", va "activar els mecanismes docents habituals". El Consell escolar -màxim òrgan responsable de la cura de la convivència en el centre i en el qual tenen representació del professorat, famílies, alumnes i Ajuntament- va aprovar per "assentiment unànime" un comunicat en el qual rebutjaven les acusacions contra els docents.També critiquen la determinació de la Fiscalia d'impulsar "l'inici d'un procediment judicial tan desorbitat com inadequat en lloc d'arxivar el cas", va ser aleshores quan l'assemblea de professors va decidir trencar el silenci al·legant que "tenen dret" a defensar-se de les "crítiques injustificades".Però, com era "previsible", el "relat esbiaixat" es va continuar alimentant -també pel líder de Ciutadans, Albert Rivera- després de la "malintencionada divulgació" de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies difosa pel periodista Javier Negre d'El Mundo el 29 d'abril. El professorat lamenta en un comunicat que la publicació tingués "ressò" en alguns mitjans "en clau d'escarni d'instrumentalització política" i que l'assenyalament danyés tota la comunitat educativa del centre.Recorda el mateix comunicat que, malgrat "l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les mostres de suport es multipliquen". El professorat agraeix la concentració de l'u de maig convocada per exalumnes a les portes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'acte amb lectura el dia 10 de maig del comunicat de suport de pares i mares.

