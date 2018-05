El PSOE planteja reformar el codi penal per aplicar-lo als independentistes

🔴 @sanchezcastejon anuncia que el @PSOE trabaja en una reforma del Código Penal para defender la Constitución frente a responsables públicos que violentan el orden constitucional https://t.co/M7BDkpbvGg pic.twitter.com/XbIWRStcIE — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 16 de maig de 2018

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que els socialistes proposaran reformar el Codi Penal per actualitzar el delicte de rebel·lió "al segle XXI", perquè tal com està redactat a dia d’avui es vincula “absolutament” a un cop militar.Així ho ha desvelat en una entrevista a Los Desayunos de TVE, en què ha advertit que el desafiament independentista a Catalunya és un problema que es perllongarà durant "anys" a Espanya.Sànchez ha garantit el suport del PSOE si el govern de Mariano Rajoy porta al Congrés l’actualització del codi penal. En el cas que ho faci, llavors els socialistes presentaran una proposta en aquest sentit, ha precisat.Aquesta reforma, ha explicat, pretén adecuar el delicte de rebel·lió als successos com els que han tingut lloc a Catalunya amb la finalitat de dotar l’Estat d’instruments precisos amb els quals defensar el “bé jurídic” com la Constitució davant d’aquells que aprofiten la seva condició de líders d’institucions democràtiques per “subvertir l’ordre constitucional”.Sànchez ha subratllat la necessitat de deixar clar al secessionisme que sempre que pretengui aconseguir els seus objectius vulnerant la llei es trobarà amb un “mur” de l’estat espanyol, que respondrà de forma “firma”, però “serena” i “proporcional” als desafiaments que plantegi l’independentisme, si és necessari amb un altre 155.El líder del PSOE ha deixat la porta oberta a un nou 155 que inclogués la intervenció dels mitjans de comunicació públics catalans, una opció que van rebutjar frontalment els socialistes en el debat sobre l’actual 155.Això sí, ha deixat clar que per aplicar un altre 155, el desafiament del Govern que ho motivés hauria de concretar-se en “fets”, no només amb “paraules” que amenacin amb determinades accions.

