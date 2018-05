VÍDEOS Tensió a Tarragona per l'actuació d'una banda de l'exèrcit espanyol

Enfrontaments dialèctics a les portes del teatre Metropol entre independentistes i unionistes https://t.co/nFoqSsga2E pic.twitter.com/oFyajV3OVg — NacióTarragona (@naciotarragona) 15 de mayo de 2018

Arribada de @pfballesteros al concert de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'exèrcit espanyol al teatre Metropol https://t.co/LmTy8Aj6eA pic.twitter.com/NVBPol9bYR — NacióTarragona (@naciotarragona) 15 de mayo de 2018

VÍDEOS Rebuig a l'exèrcit i petons a la bandera espanyola, abans de l'actuació d'una banda militar a Tarragonahttps://t.co/Aj2pDC3gP5 pic.twitter.com/44LIo2FQgg — NacióTarragona (@naciotarragona) 15 de mayo de 2018

Actuació de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'exèrcit espanyol a Tarragona https://t.co/LmTy8Aj6eA pic.twitter.com/GxRWarv1zc — NacióTarragona (@naciotarragona) 15 de mayo de 2018

Més de 100 persones han rebutjat la presència de l'exèrcit a Tarragona aquesta tarda. Una concentració antimilitarista ha volgut mostrar el seu desacord i malestar per l'actuació de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'exèrcit espanyol al teatre Metropol.Vigilats per un ampli desplegament policial, els manifestants han expressat amb rotunditat que "cap exèrcit defensa la pau". Aquesta proclama ha rebut la resposta immediata d'uns unionistes que han mostrat banderes espanyoles i de Tabàrnia i inclús els hi han fet petons.L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha assistit a l'acte i abans d'entrar al teatre ha estat rebut pels manifestants amb crits de "Ballesteros, dimissió". El batlle, lluny d'abaixar el cap, els ha mirat i els ha respost amb un somriure.Des de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau han manifestat el seu rebuig a aquest acte i alhora denuncien que "els exèrcits estan per matar, no per fer exhibicions aèries ni música, són els que tenen la violència de l'Estat a les seves mans".Des del col·lectiu consideren que "és inadmissible" la celebració d'aquest concert i també de l'exhibició aèria de la Patrulla Àguila i la Unitat de Paracaigudistes de l'exèrcit espanyol que tindrà lloc diumenge i etziben que "caldria preguntar a l'Ajuntament està lligat al finançament que rep el consistori pels Jocs Mediterranis". En aquest sentit, lamenten que el consistori "militarista" publiciti aquest tipus d'actes.El concert que de la banda de l'exèrcit li costarà als tarragonins uns mil euros, una quantitat que esdevé de la cessió de l'espai. Per la seva part, el govern espanyol es fa càrrec de pagar despeses extres, que sumen 1.175 euros, i 853 euros de taxes.

