Badalona deixa de pagar 10.000 euros a Albiol per assistència irregular als plens

L'Ajuntament de Badalona ha decidit no deixar de pagar 10.000 euros a Xavier Garcia Albiol per la seva poca (irregular) assistència als plens. Segons ha avançat El món a RAC1 , el líder del PP només ha assistit, de mitjana, a 4 de cada de 10 plens que s'han celebrat mensualment al municipi i des de l'octubre ja no percep la dieta corresponent. A més, les seves assistències també eren irregulars, ja que en moltes ocasions arribava quan ja havia començat o marxava abans que acabés.L'Ajuntament, tal com avança la ràdio privada, ja va alertar-lo el passat mes de juny a través d'una carta i va prendre la decisió el mes d'octubre perquè considera que no compleix els requisits per cobrar aquests 10.000 euros. A la missiva l'alertaven del dret i deure que tenen d'assistir als plens i que l'alcaldessa, Dolors Sabater, té la potestat de sancionar-los a partir de la no assistència a dos plens o comissions de govern.

