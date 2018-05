Els vips de la Fórmula 1 «passen» d'Enric Millo

Diumenge es va celebrar el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Amb aquest motiu, la terrassa del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) va congregar la flor i nata de l'empresa catalana.



Allà, entre Luca de Meo -president de Seat- o membres insignes de la família Molins, passant per l'empresari del metall Joaquim Boixareu o per Antoni Pont, de Borges, fins a un total de 400 vips, es va poder veure el delegat del govern espanyol, Enric Millo, que es va quedar al dinar.

Però Millo no semblava estar en el seu ambient i la major part dels presents tenien més interès a seguir el torneig que a fer-li la gara-gara. El virrei es va passar bona part del temps departint amb el tinent general de la Guàrdia Civil, Ángel Gozalo.També va treure el cap per l'espai del RACC Inés Arrimadas, que no s'hi va estar gaire estona. En un altre pis box del circuit va veure's el dirigent del PP Pablo Casado, que va escoltar molt molest alguns xiulets a l'himne d'Espanya. Ho podeu llegir a la secció El despertador de Ferran Casas, que publica cada matí a

