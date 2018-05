ERC retira l'esmena als pressupostos per inversions a Sant Esteve de les Roures

Una part de l'esmena presentada per ERC i que fa referència a Sant Esteve de les Roures

El grup parlamentari d'ERC al Congrés, liderat per Gabriel Rufián i Joan Tardà, ha retirat l'esmena als pressupostos generals de l'Estat que fa referència al municipi de Sant Esteve de les Roures, el poble que la Guàrdia Civil es va inventar en un informe sobre l'1-O . Finalment, l'argument és que el municipi "no es troba en territori nacional", segons ha avançat El món a RAC1 Els republicans van registrar l'esmena 429, que demanava 5 milions d'euros, que va superar el primer tràmit i deia textualment: "Remodelació integral, instal·lació d'ascensors, millora a les andanes i instal·lació del sistema de megafonia de l'estació de rodalies de Sant Esteve de les Roures".El grup parlamentari d'ERC va justificar aquesta esmena dient que és "una llarga reivindicació de la població local per l'estat d'abandonament i deteriorament en el qual es troba l'estació de Sant Esteve de les Roures i la necessitat que la població gaudeixi d'un transport i infraestructures ferroviàries de qualitat".La voluntat d'ERC era posar de manifest el poc rigor dels informes que la Guàrdia Civil va redactar durant l'1-O.Cal recordar que els Pressupostos Generals de l'Estat tiraran endavant gràcies a Cs i el PNB.

