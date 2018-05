Dos detinguts per tallar les vies de Sants el 8-N

🔴ATENCIÓ!🔴 Han detingut l'Estel per tallar les vies de l'Estació de Sants durant la vaga general del 8N, una mobilització legítima i que tornaríem a fer!



⏩Convoquem CONCENTRACIÓ de suport a les 10h a la Ciutat de la (In)Justícia.#JoTambéVaigTallarLesVies#TotesSomCDR pic.twitter.com/f70FE9VKgy — VaguistesSants8N (@NSants8) 16 de maig de 2018

El col·lectiu Alerta Solidària ha denunciat les detencions "enmig de l'espiral repressiva i autoritària que patim des de fa mig any i que no para d'escalar" i afirmen que l'actuació policial i judicial pretén "atemorir-nos perquè saben que som nosaltres, el poble, des del carrer, el que podem fer trontollar tot el sistema i posar fi a la farsa anomenada democràcia espanyola".

Una persona ha estat detinguda aquest dimecres per haver tallat les vies de l'estació de Sants durant la vaga general del passat 8 de novembre, quan centenars de persones van impedir el trànsit de trens per protestar contra l'aplicació del 155 i a favor de la República. Poques hores després, els Mossos d'Esquadra han detingut una segona persona. Tots dues tenien una ordre de cerca i captura, perquè estaven citats a la Ciutat de la Justícia aquest mateix matí.Per això, des del seu entorn han convocat una concentració a les portes del tribunal.Ambdós, que tenen previst acollir-se al dret a no declarar, formen part d'un grup de cinc persones d'entre 20 i 24 anys que van ser citades per aquests fets el 26 de març i posteriorment el 3 de maig per un delicte de desordres públics i coaccions, però que no es van presentar davant del jutge del Jutjat número 24 de Barcelona.En la causa hi figuren nou persones investigades. La primera vegada que el jutge va citar els investigats va ser el 26 de març, junt amb quatre companys, que sí van comparèixer tot i que alguns es van acollir al dret a no declarar.En el judici celebrat el passat mes d'abril, el TSJC va considerar, tal com apuntava la Intersindical-CSC, que la vaga va ser plenament legal . Segons el jutge, no hi ha elements que determinin que la segona aturada de país que va mobilitzar milers de persones el 2017 fos il·legal.

