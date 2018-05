Una detinguda per tallar les vies de Sants el 8-N

🔴ATENCIÓ!🔴 Han detingut l'Estel per tallar les vies de l'Estació de Sants durant la vaga general del 8N, una mobilització legítima i que tornaríem a fer!



⏩Convoquem CONCENTRACIÓ de suport a les 10h a la Ciutat de la (In)Justícia.#JoTambéVaigTallarLesVies#TotesSomCDR pic.twitter.com/f70FE9VKgy — VaguistesSants8N (@NSants8) 16 de maig de 2018

Una persona ha estat detinguda aquest dimecres per haver tallat les vies de l'estació de Sants durant la vaga general del passat 8 de novembre, quan centenars de persones van impedir el trànsit de trens per protestar contra l'aplicació del 155 i a favor de la República. La dona tenia una ordre de cerca i captura, perquè estava citada a la Ciutat de la Justícia aquest mateix matí.Per això, des del seu entorn han convocat una concentració a les portes del tribunal.En el judici celebrat el passat mes d'abril, el TSJC va considerar, tal com apuntava la Intersindical-CSC, que la vaga va ser plenament legal . Segons el jutge, no hi ha elements que determinin que la segona aturada de país que va mobilitzar milers de persones el 2017 fos il·legal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)