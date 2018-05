Els cinc detinguts per tallar les vies de Sants el 8-N queden en llibertat

Dos dels investigats han estat detinguts aquest matí a casa seva i els tres restants, a la mateixa Ciutat de la Justícia on estaven concentrats en suport dels seus companys amb una quarantena de persones més.

Les cinc persones detingudes aquest dimecres per tallar les vies de l'AVE a l'estació de Sants durant la vaga general del 8-N han quedat en llibertat provisional després de negar-se a declarar davant el jutge. Tots cinc, quatre nois i una noia d'entre 20 i 24 anys, formen part del grup de persones que no es van presentar davant el jutge en dues ocasions anteriors i sobre els que requeia una ordre de crida i cerca des del passat 3 de maig.Dos dels investigats han estat detinguts aquest matí a casa seva i els tres restants, a la mateixa Ciutat de la Justícia on estaven concentrats en suport dels seus companys amb una quarantena de persones més.

Els fets pels quals se'ls acusa es remunten al passat 8 de novembre quan, en el marc de la vaga general, centenars de persones van baixar a les vies de l'AVE a l'estació de Sants de Barcelona i van tallar la circulació dels trens com a protesta per l'empresonament dels consellers destituïts per l'article 155.

El col·lectiu Alerta Solidària ha denunciat les detencions "enmig de l'espiral repressiva i autoritària que patim des de fa mig any i que no para d'escalar" i afirmen que l'actuació policial i judicial pretén "atemorir-nos perquè saben que som nosaltres, el poble, des del carrer, el que podem fer trontollar tot el sistema i posar fi a la farsa anomenada democràcia espanyola".

En la causa hi figuren nou persones investigades. La primera vegada que el jutge va citar els investigats va ser el 26 de març, junt amb quatre companys, que sí van comparèixer tot i que alguns es van acollir al dret a no declarar.En el judici celebrat el passat mes d'abril, el TSJC va considerar, tal com apuntava la Intersindical-CSC, que la vaga va ser plenament legal . Segons el jutge, no hi ha elements que determinin que la segona aturada de país que va mobilitzar milers de persones el 2017 fos il·legal.

