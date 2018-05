La crida desesperada d'una noia per recuperar un ordinador robat on hi duia «tota la seva vida»

M'han ROBAT L'ORDINADOR amb tot el TREBALL DE FI DE GRAU (la meva vida) a 15 DIES D'ENTREGAR-LO (no tinc còpia de seguretat).

Us demano màxima difusió per si hi ha una remota possibilitat de trobar-lo! Moltes gràcies! @AdaColau @LaVanguardia @elperiodico @rac1 @mossos pic.twitter.com/EHqferu4qv — Laura Villar Mas (@lauravilli27) 15 de maig de 2018

Així ha quedat el cotxe... pic.twitter.com/6I7wzmwUtp — Laura Villar Mas (@lauravilli27) 15 de maig de 2018

Nova història de solidaritat a la xarxa, encara amb un final sense decidir. Primer va ser la Laia Junyent, una noia que va recuperar una motxilla perduda, on hi duia l'ordinador, el disc dur i les set càmeres compactes digitals on hi guardava el treball final de carrera. En paraules seves, a la bossa hi portava tota la seva "vida".Ara és la Laura Villar, una noia de Mollet del Vallès, a qui li van trencar els vidres del cotxe i li van robar l'ordinador, que portava dins d'una motxilla negra i una funda de colors. “M'han robat l'ordinador amb tot el treball de fi de grau (la meva vida) a 15 dies d'entregar-lo (no tinc còpia de seguretat)”, lamenta la jove.“Us demano màxima difusió per si hi ha una remota possibilitat de trobar-lo!”, afegeix.

