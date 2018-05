La xarxa recupera un article de Quim Torra a NacióDigital sobre el drama dels refugiats

La investidura de Quim Torra no ha estat plàcida. El flamant president de la Generalitat ha rebut un allau de crítiques per les seves piulades i articles qualificats de "xenòfobs" i "supremacistes". L'unionisme ha aprofitat per començar la campanya de desprestigi contra el nou president, i avui s'hi ha sumat una nova veu: SOS Racisme.



Des de l'ONG han qualificat el discurs de Torra de "perillós, irresponsable i inacceptable, basat en prejudicis". A través d'un comunicat, han advertit també que estaran alerta per denunciar "posicionaments racistes".

Paral·lament, a la xarxa ha començat a córrer de nou un article que va publicar Quim Torra a(el president era articulista setmanal d'aquest diari abans de fer el salt a la política de la mà de Junts per Catalunya) sobre el drama dels refugiats i l'exili republicà de 1939.El text, escrit el desembre de 2016, es titula Nadal a alta mar, i acaba amb una contundent crida a les institucions i a la societat a actuar davant la situació de milions de persones obligades a abandonar casa seva per culpa de la guerra. El podeu recuperar aquí. I aquí teniu un recull de tots els articles del nou president en aquest diari.

