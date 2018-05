VÍDEO Mejías s'indigna i abandona cridant una comissió de l'Ajuntament de Barcelona

❌Rebuig absolut a l’actitud masclista i de menyspreu del tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, referint-se a la regidora Carina Mejías, com una “mestra d’escola autoritària”. Denunciem aquest episodi lamentable i la desídia de Pisarello envers la Comissió⤵️ pic.twitter.com/bhTvT7iJAX — Partit Demòcrata BCN (@PDeCATBCN) May 15, 2018

Mala maror a l'Ajuntament de Barcelona. Carina Mejías, regidora de Ciutadans, ha perdut els papers i s'ha indignat per la suposada "falta d'atenció" de Gerardo Pisarello en plena comissió. "De veritat que aquestes actituds són de vergonya aliena", ha esclatat la regidora. "Aquestes actituds no són pròpies de membres del govern", ha cridat.Mejías, indignada, ha abandonat la sala malgrat les peticions perquè reconsiderés la seva posició. "Arribats a aquest punt, aquesta presidenta se'n va: no suporto aquesta falta d'interès i aquesta falta de consideració", ha dit. "L'espectacle s'ha acabat!", ha etzibat. I Gerardo Pisarello li ha respost que estava fent un espectacle propi "d'una mestra d'escola autoritària".

