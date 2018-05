De Berlín a Brussel·les a l'espera de Palau

Nova cita judicial. Aquest cop als tribunals belgues. Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, consellers a l'exili, compareixeran perquè el jutge decideixi sobre la seva extradició i entrega a les autoritats espanyoles per ser empresonats i jutjats. Les seves defenses són molt optimistes i esperen que els permetin seguir-hi vivint sense problemes.Els tres encausats compareixen a les nou del matí, en una audiència que serà a porta tancada. La pilota torna a la teulada europea a l'espera del que passi amb Carles Puigdemont a Alemanya i amb Clara Ponsatí a Escòcia. El jutge belga s'haurà de pronunciar sobre l'extradició en sí, o sobre la interpretació dels delictes pels quals s'acusa els dirigents, com va fer el tribunal alemany negant la rebel·lió que ara Pablo Llarena intenta acreditar. Si a Bèlgica li passés el mateix, el cop a la imatge d'Espanya i a la consistència de la instrucció podria ser mortífer.Sobre la instrucció de Llarena, entrevista Joaquín Giménez , que va precedir-lo al Tribunal Suprem. El magistrat no beneeix la feina de Llarena perquè no veu "justificada la presó preventiva" i s'apunta als que creuen que no hi ha delicte de rebel·lió. A més, creu que els presos haurien de ser traslladats a presons catalanes, i és crític amb la "contaminació" política que hi ha al Consell General del Poder Judicial. Una bona garrotada als poders de l'Estat.



Diàleg i restitucions. Torra pot prendre possessió aquesta mateixa tarda o en els propers dies. El govern espanyol vol una cerimònia solemne a Palau que desposseeixi de poder simbòlic a Carles Puigdemont, però el 130è i el 131è president la volen discreta. Veurem on queda la primera pugna. Ahir Torra va ser a Berlín i va escenificar el tàndem amb Puigdemont mentre oferia la restitució als càrrecs destituïts pel 155 i desafiava Mariano Rajoy a dialogar. Oriol March ho explica en aquesta crònica. ERC no restituirà Oriol Junqueras ni cap dels seus consellers perquè no vol donar aire de provisionalitat al nou govern. Tenen, però, un problema amb Toni Comín, que sí que vol tornar a ser conseller de Salut. Això ha fet que, de retruc, Joan Ignasi Elena, que havia de ser titular de la conselleria, tingui ara menys ganes de ser-ho. Roger Tugas ho detalla aquí.



Pisos públics. Un dels primers temes que es trobarà Torra damunt la taula del seu despatx serà la relació amb l'Ajuntament de Barcelona. Ada Colau marca perfil i està disposada a donar guerra amb els temes que la van portar a l'alcaldia i que la seva precarietat política ha fet que no pogués abordar com hauria volgut. Un d'ells és el de l'habitatge públic. El seu govern no vol que la Generalitat subhasti els pisos que rep en herència. L'executiu va prometre la passada legislatura destinar-los al parc d'habitatge públic. Ho explica Jordi Bes en aquesta informació.





La indústria espanyola va com un tro... si més no l'armamentística. El 2017 va batre el seu rècord d'exportacions (venda d'armes a altres països) amb 4.346 milions d'euros. L'Aràbia Saudita és el millor client fora dels països de la Unió Europa i l'OTAN, l'estructura militar on s'integra Espanya. Les exportacions a aquell país van augmentar un 133%. Ho explicava ahiren aquesta informació del diari El País. Les relacions amb els saudites van estar a l'epicentre de la polèmica després dels atemptats del 17-A per les relacions que hi té la corona.Diumenge es va celebrar el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Amb aquest motiu,. Allà, entre Luca de Meo -president de Seat- o membres insignes de la família Molins, passant per l'empresari del metall Joaquim Boixareu o per Antoni Pont, de Borges, fins a un total de 400 vips, es va poder veure el delegat del govern espanyol, Enric Millo, que es va quedar al dinar. Però Millo no semblava estar en el seu ambient i la major part dels presents tenien més interès a seguir el torneig que a fer-li la gara-gara. El virrei es va passar bona part del temps departint amb el tinent general de la Guàrdia Civil, Ángel Gozalo. També va treure el cap per l'espai del RACC Inés Arrimadas, que no s'hi va estar gaire estona. En un altre pis box del circuit va veure's el dirigent del PP Pablo Casado, que va escoltar molt molest alguns xiulets a l'himne d'Espanya.Tal dia com avui de l'any 1929 se celebrava per, els premis de la industria del cine que entrega l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques. Les pel·lícules que més n'han obtingut en una sola cerimònia són Titanic, Ben Hur i El senyor dels anells. El nom de l'estatueta tindria l'origen el 1931, quan la secretària executiva de l'Acadèmia, Margaret Herrick, va veure per primera vegada el premi i va fer una referència amb el seu "oncle Oscar". Aquí podeu veure alguns dels millors moments de les cerimònies.Poeta d'avantguarda, humil, rebel, sensual, socialista amb tocs anarquistes... Totes aquestes coses va aconseguir ser, tot i morir amb només 30 anys el 1924, el poeta, nascut a Barcelona un 16 de maig de 1894. Molts dels que hem fet estudis de secundària hem llegit el seu recull El poema de la rosa als llavis. Joan Manuel Serrat canta aquí algunes de les seves poesies.

