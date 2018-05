Neix a Berga una plataforma per l'absolució de Montse Venturós pel cas de l'estelada

Cartell de la nova plataforma de suport a Montse Venturós.

Berga veurà néixer aquest dijous una plataforma ciutadana i d'entitats en solidaritat amb l'alcaldessa, Montse Venturós. El moviment cívic s'ha posat en marxa coincidint amb el fet que dilluns que ve és la data del judici en què l'alcaldessa de la CUP afronta la petició de sis mesos d'inhabilitació de la fiscalia per no haver retirat l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Berga durant les eleccions del 27 de setembre i 20 de desembre de 2015. Sota el lema "Democràcia vs Tribunals", l'objectiu de la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga és "exigir l'absolució de l'alcaldessa Montse Venturós i el respecte a tot allò que van votar els berguedans i berguedanes", segons n'expliquen fonts properes.L'entitat neix de persones properes a cercles de l'esquerra independentista però té la voluntat d'implicar-hi la ciutadania i les diferents entitats de Berga i el Berguedà. Els seus impulsors volen reprendre la mobilització popular que, amb la consigna "Berga no la despenja", va haver-hi quan el cas estava sent investigat als jutjats de la capital del Berguedà. La plataforma es presentarà dijous a la tarda en una roda de premsa que es farà al bell mig del centre històric de Berga, a la plaça de Sant Joan.En l'acte està previst que hi intervingui l'alcaldessa Montse Venturós, que previsiblement anunciarà si compareix o no davant del jutge. Mentrestant, la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de Berga ha iniciat ja contactes amb entitats de la ciutat i la comarca, per tal de sumar suport i treballar en un manifest conjunt del qual es farà lectura el mateix dijous. De moment, el moviment ha posat en marxa un blog Malgrat que el Jutjat d'Instrucció de Berga va acordar el sobresseïment lliure de la causa seguida contra l'alcaldessa de Berga, la secció setena de l'Audiència Provincial de Barcelona, atenent la petició del Ministeri Fiscal espanyol, va reobrir la causa ara fa un any.La Fiscalia demana la seva inhabilitació i una multa de 540 euros."El jutge va arxivar en primera instància el procés. Va ser a petició de la fiscalia que es va decidir de reobrir el cas i es va determinar que sí que es tractava d’un delicte de desobediència", recorden fonts del nou moviment cívic berguedà. És per això que "només es pot entendre la voluntat de tornar a jutjar el cas en el marc de l'ofensiva repressiva que està vivint el nostre país a dia d'avui", defensen. "Inhabilitar-la afectaria directament la voluntat de la gent que la va votar com alcaldessa, i també faria que no es pogués tornar a presentar en unes municipals", afegeixen. Les mateixes fonts adverteixen que el judici s'emmarca en "l'ofensiva autoritària i antidemocràtica contra el dret d'autodeterminació dels Països Catalans".