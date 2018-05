Ciutadans comença una campanya internacional contra Torra

Ciutadans ha començat la campanya internacional per desacreditar el president investit Quim Torra que va prometre Inés Arrimadas. El partit ha enviat aquest dimarts piulades de Torra traduïdes a l'anglès, el francès i l'alemany a tota l'Eurocambra a través de l'eurodiputat Javier Nart.En un correu enviat a tots els membres de la cambra i al qual ha tingut accés l'ACN s'adjunta un recull de textos en anglès i piulades traduïdes a les tres llengües (anglès, francès i alemany) afirmant que Torra és un "conegut ultranacionalista supremacista amb nombrosos articles i declaracions públiques amb clars comentaris racistes i xenòfobs".Nart, que envia el correu sota el títol 'Actualització sobre Catalunya - Quim Torra investit 131è president', convida els receptors a llegir els comentaris i els adverteix que els drets dels ciutadans que, com ell, "pensen diferent de Torra" són "en perill". A més, un correu similar s'ha fet arribar a periodistes i corresponsals a Brussel·les i s'està enviant també missatges traduïts des de les agrupacions de la formació a l'estranger, com ara la del Regne Unit, segons han confirmat a l'ACN fonts de Ciutadans.Per la seva banda, els eurodiputats d'ERC Jordi Solé i Josep Maria Terricabras així com el del PDECat Ramon Tremosa van informar dilluns la resta de parlamentaris de la investidura de Torra, també enviant un correu intern. En el missatge, on s'inclou una breu biografia del de JxCat, els eurodiputats catalans destaquen que Torra és el quart candidat que s'ha intentat investir després que la justícia espanyola hagi fet "impossible" l'elecció de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull en un "clar exemple de violació dels seus drets polítics". En el missatge també informen els seus col·legues al Parlament Europeu que Torra ha instat el govern espanyol a dialogar amb el nou Govern.Entre el material traduït que s'adjunta en el correu electrònic enviat per Nart hi ha textos publicats a El Món, El Matí digital, El Punt Avui o Delcamp.cat, un fragment d'una entrevista a Catalunya Ràdio així com diverses piulades -que es mencionen destacant-les com "missatges esborrats a Twitter"- i captures d'aquestes. En el correu, l'eurodiputat admet "amb una profunda tristesa que la història es repeteix". "Sembla impensable que al segle XXI Espanya hagi de fer front a discursos polítics identitaris i xenòfobs. La malaltia ha arribat ara a Catalunya", segueix.El de Ciutadans avisa, però, que "no es rendiran": "Continuarem confrontant aquells que han dividit la socitetat catalana en dos, continuarem defensant els drets fonamentals de tots els ciutadans i els valors de la Unió Europea".

