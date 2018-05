​Colau demana a Rajoy que aturi el comerç d'armes amb Israel

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat aquest dimarts una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en la qual li ha demanat aturar el comerç d'armes amb Israel amb un "embargament integral" de la venda d'armament i que insti la Comissió Europea a revocar la condició d'aquest país com a "soci preferent".Colau ha enviat la carta després que desenes de manifestants palestins hagin mort a Gaza a mans de l'exèrcit d'Israel , per als quals l'Ajuntament ha celebrat un minut de silenci. L'alcaldessa ha reiterat a la missiva la necessitat d'una "solució justa i duradora" basada en el diàleg i en les resolucions de les Nacions Unides, un procés que Colau considera necessari per rebaixar les violències que assolen la regió d'Orient Pròxim i que desestabilitzen el Mediterrani.La primera edil ha lamentat la mort de civils aquest dilluns pels trets de forces de seguretat israelianes durant unes protestes a la Franja de Gaza pel trasllat de l'Ambaixada nord-americana a Jerusalem i el 70 aniversari de la creació de l'Estat d'Israel. "Es compleixen 70 anys d'injustícia, expulsió i despossessió envers el poble de Palestina", ha indicat."Vull cridar també l'atenció sobre el bloqueig il·legal i nefast pels drets humans als quals l'Estat d'Israel sotmet a la Franja de Gaza, amb més d'un milió i mig de persones en estat de lloc", i ha criticat la retirada del finançament per part dels Estats Units a la UNRWA, que atén cinc milions de refugiats palestins.En aquest sentit, Colau ha reiterat el seu compromís i el de Barcelona amb el poble palestí, i ha dit que seguiran destinant importants esforços a la cooperació amb els seus territoris a través del teixit d'entitats de la ciutat, del suport a UNRWA i de la cooperació directa amb diferents ciutats palestines."Fem una crida a les ciutats germanes de la resta d'Europa perquè se sumin a la demanda d'embargament a l'exportació d'armament a Israel proposada per Amnistia Internacional i altres ONG de drets humans", ha dit, i ha insistit que les institucions no poden quedar-se impassibles davant la situació.

La carta que Colau ha enviat a Rajoy sobre Israel by naciodigital on Scribd

