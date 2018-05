Dimiteix el cap d'Informatius de TVE a València pel veto al vídeo de la secretària d'estat de Comunicació

El alcalde de Alicante, Luis Barcala recibe en el Ayuntamiento a su compañero de partido y presidente del gobierno, Mariano Rajoy @12tv_es pic.twitter.com/c9qcvuRr9v — Isabel Montaño (@Isabelmont7) May 5, 2018

El cap d'informatius de Televisió Espanyola (TVE) al País Valencià Enrique Pallàs ha deixat el càrrec per un "trencament de confiança" amb la direcció després que els informatius de la cadena no emetessin al Telediario les imatges on s'escolta la secretària d'estat de Comunicació, Carmen Martínez Castro, dient "donen ganes de fer-los una botifarra. Us foteu" a un grup de jubilats que protestaven amb motiu de la visita de Rajoy a Alacant.Fonts del Consell d'informatius de TVE han confirmat aquest dimarts la dimissió i han mostrat tot el seu suport a Pallàs. Es tracta de la segona dimissió per aquest motiu després que fa una setmana l'editoria de l'informatiu del centre territorial de València, Arantxa Torres, també renunciés al càrrec. Torres ha fet pública aquest dimarts una carta on explica que va prendre la decisió de manera "personal i reflexionada" i en considerar "que una ordre que no respon a l'interès general, sinó a interessos polítics, afectava el dret a la informació dels ciutadans".

