Torra pren la iniciativa: diàleg amb Espanya i restitució del Govern

Torra exigeix la fi de la intervenció financera: "No hi ha prou amb aixecar el 155. Si el Govern català no té control de les finances és una intervenció per altres vies, i això no respectaria la voluntat del poble català del 21-D"

Si la presa de possessió, com tot indica, és aquest dimecres a la tarda, el Govern es posarà a treballar abans que acabi la setmana

Quim Torra compareix davant dels mitjans des de Berlín acompanyat de Carles Puigdemont Foto: ACN

El primer dia com a president electe de Quim Torra ha permès desgranar pistes per conèixer com seran els primers compassos del seu mandat. Són tres les idees principals que ha posat damunt la taula un cop nomenat pel Parlament : diàleg amb el govern espanyol per encetar una nova etapa, reconeixement de Carles Puigdemont -amb qui ha compartit reunió i roda de premsa a Berlín- i oferta de restitució per tots aquells alts càrrecs que van ser destituïts amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Torra preveu prendre possessió entre demà i dijous, i formar nou Govern abans que acabi la setmana per tal de començar a prendre decisions el més aviat possible.Aquest executiu, que ja està perfilat i només està pendent de tancar carpetes com les de Salut -pendent de Toni Comín- i Exteriors -que serà ocupada per una dona-, no ho tindrà fàcil per tirar endavant segons quines iniciatives. Això serà així perquè Mariano Rajoy, tot i mostrar-se predisposat a citar-se amb Torra al llarg de les properes setmanes, no està disposat a aixecar la intervenció financera de la Generalitat que és vigent des del 2015. Així ho ha acordat amb Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, i així li traslladarà a Albert Rivera, líder de Ciutadans, disparat a les enquestes i partidari de mantenir fins que faci falta l'aplicació del 155 tot i que ja hi hagi president."Amb el seu antecessor [Carles Puigdemont], el diàleg no va ser fàcil", ha recalcat Rajoy en una roda de premsa des de Sofia, la capital de Bulgària, on s'ha reunit amb el primer ministre del país. Tot i comprometre's a escoltar Torra, el president espanyol ha volgut deixar clar que la seva posició ja és coneguda, i que no pensa moure's dels marges de la legalitat espanyola a l'hora d'atendre qualsevol demanda catalana. El nou president català, des d'Alemanya, li ha reclamat que posi dia i hora a dues qüestions: a la reunió -que seria a la Moncloa, com la primera que van celebrar Puigdemont i Rajoy l'abril del 2016- entre presidents i a la retirada de la intervenció total de l'autonomia.Torra també s'ha mostrat molt crític amb el control financer pactat amb el PSOE i que Ciutadans avalarà dijous. "No acceptem aquestes condicions", ha recalcat el president. "Ens diuen que una cosa és el 155 i una altra la intervenció de les finances de Catalunya. Les dues coses s'han de tractar conjuntament, i han d’acabar amb el nou Govern. No hi ha prou amb aixecar el 155. Si el Govern català no té control de les finances és una intervenció per altres vies, i això no respectaria la voluntat del poble català del 21-D", ha recalcat Torra. El nou president sap que el marge serà escàs.La primera reunió entre Torra i Puigdemont, que han estat acompanyats per membres de JxCat d'estricta confiança, ha servit per deixar clar que el president a l'exili serà una presència constant durant el mandat. Puigdemont vol que el seu successor a la Generalitat tingui autonomia -ha volgut deixa clar que tota responsabilitat sobre la gestió recau en Torra i l'executiu que nomeni- i centrarà bona part del seu rol en la internacionalització del procés. Així ho ha traslladat en privat a dirigents de JxCat i del PDECat i així ho ha demostrat aquest dimarts fent una apel·lació a la Unió Europea (UE) per tal que propiciï una mediació entre Catalunya i Espanya per resoldre el plet polític.El president de la Generalitat s'ha definit com un president que "custodia" el càrrec del seu antecessor, alimentant així el relat de provisionalitat que s'ha imposat JxCat i que tant critica l'oposició. És probable que prengui possessió aquest dimecres a la tarda en un acte que estan organitzant Soraya Sáenz de Santamaría i el seu número dos, Roberto Bermúdez de Castro. La previsió és que no sigui un acte tan solemne com ho és habitualment, amb centenars de convidats i la imposició del medalló de president per part de l'antecessor en el càrrec. En aquest cas, per raons d'exili, serà impossible. Torra ja ha fet saber que no vol que l'equip de Rajoy organitzi la presa de possessió i té previst copiar la fórmula de Puigdemont del 2016: "Promet complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament?".Si Torra pren possessió demà dimecres a la tarda, la previsió és anunciar ràpidament els membres del Govern, que podrien començar a treballar ben aviat. Es dona per fet que aquesta setmana ja hi haurà una reunió del consell executiu i no es descarta, en cap cas, que el Govern en bloc es desplaci cap a Berlín per despatxar amb Puigdemont. El disseny de l'executiu està pràcticament tancat. Els noms han rebut l'aval del president a l'exili, però Torra encara ha de mantenir algun contacte amb les cúpules dels partits. El sottogoverno, sempre rellevant, també està definit a l'espera de detalls.En una entrevista matinal a Catalunya Ràdio, Torra s'ha compromès a restituir tots aquells alts càrrecs que ho vulguin. Els més ben posicionats per repetir són Josep Rull (Territori), Jordi Turull (Presidència) i Lluís Puig (Cultura), mentre que Toni Comín (Salut) es resisteix a fer un pas al costat. La idea del president de la Generalitat és que, als departaments, repeteixi tanta gent com sigui possible de la que va haver de deixar el càrrec per l'aplicació del 155. Un dels noms que genera més interès és el de Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra apartat pel ministeri de l'Interior.Segonts fonts de JxCat, tot el quadre governamental es vol completar en les properes hores per "començar ja a treballar". Després de cinc mesos governats a distància, des de Madrid, l'equip de Torra -que comptarà amb Elsa Artadi i Pere Aragonès com a peces clau de JxCat i d'ERC, respectivament- vol començar amb una activitat alta. Començant per nomenar un comissionat pel 155 i per denunciar l'existència de presos polítics. Un cop el president prengui possessió, l'activitat s'accelerarà a Palau.

