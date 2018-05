Rajoy ja ha decidit si vol trobar-se amb Quim Torra

Reacció de Mariano Rajoy després de l'oferiment del president de la Generalitat, Quim Torra, que des de Berlín ha proposat al president espanyol que fixi "dia i hora" per tancar una primera reunió. Rajoy ha avançat que rebrà Torra si li "demana". "Mai m'he negat a parlar amb el president de la Generalitat", ha afegit el líder del PP.Rajoy ha subratllat que està "disponible" per obrir el diàleg. Això sí, ha advertit que la seva "posició és coneguda". "Amb el seu antecessor el diàleg no va ser fàcil", ha afegit el president espanyol per referir-se a Carles Puigdemont. Sobre Torra, ha detallat que "és positiu" que tots dos president puguin mantenir una trobar. "L'escoltaré amb molta atenció", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)