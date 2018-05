ERC s'encalla amb la restitució de Comín

L'anunci de Quim Torra conforme oferirà la restitució a tots els alts càrrecs cessats pel 155 està causant un maldecap a ERC. Els republicans fa temps que van prendre la decisió de renunciar a fórmules simbòliques per avançar cap a un executiu efectiu, evitant situar-hi membres que no poguessin exercir amb plenitud, però el conseller de Salut, Toni Comín, aspira a seguir al capdavant del departament, segons diverses fonts del partit."Soc i seré conseller", hauria deixat clar Comín per videoconferència en una reunió de la direcció d'ERC de la setmana passada, deixant poc marge per a la negociació, fet que ha enutjat bona part dels seus companys de candidatura. El també diputat, de fet, va negar-se a renunciar a l'acta quan els republicans li ho van demanar -com sí que va fer la també consellera d'ERC Meritxell Serret - perquè la investidura no perillés.Tot i això, la mesa va acceptar la delegació del seu vot quan el Suprem va reactivar l'euroordre i, per tant, Comín va haver de cedir el passaport per no sortir de territori belga. Aquest dimecres, però, el conseller, Serret, i el titular de Cultura, Lluís Puig, estan citats pel jutge, el qual probablement podria tombar la petició d'extradició, segons fonts de la defensa. Un fet que deixa la delegació de vot a l'aire i que, de retirar-se voluntàriament o tombar-se judicialment, podria deixar ERC i el bloc independentista amb un vot menys, si segueix retenint l'acta. Tot i això, Comín ha demanat que es vol incorporar a la disciplina parlamentària, participant a distància també a les reunions del grup.A banda, la situació d'exili podria impedir-li prendre possessió de la cartera de Salut, ja que alguns experts apunten que aquesta hauria de ser presencial i a Catalunya . De ser així, Comín podria aspirar a situar-se al capdavant d'un comissionat que dirigís el departament, amb un conseller oficial per sota que li rendís comptes. Aquest càrrec no exigiria presencialitat i, per tant, podria exercir-se a distància.La fórmula del comissionat que sospesa Torra és el que permetria escollir un alt càrrec que portés el dia a dia dels departaments dels consellers presos, per bé que està pensada partint de la base que a aquests se'ls permetés assumir la titularitat de la conselleria fins la previsible inhabilitació de la tardor. La situació d'un conseller a l'interior i un comissionat exterior podria ser una via específica per als exiliats.Per part d'ERC, no ha agradat l'anunci de Torra de la restitució, ja que deixa poc marge de maniobra als republicans, que preferien escollir des del principi un Govern efectiu. Igualment, el fet que el conseller eventual hagués d'actuar com un "home de palla" de Comín dificulta la tria de determinades figures com la de Joan Ignasi Elena , amb qui ERC havia pensat per fer-se càrrec del departament. Oriol Junqueras volia qui va ser coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum (i també provinent del món socialista) com a conseller.Fonts de la direcció del partit afirmen que tot just s'està debatent com resoldre la situació. "Cal un reconeixement per a Comín, òbviament, i segur que el trobarem", exposen, confiant que aquest accepti algun tipus de càrrec més simbòlic que no suposi un impediment per al funcionament normal del Govern. La sensació, però, és que la restitució ja estava pactada a Brussel·les amb Puigdemont, més enllà de l'estratègia dels republicans, cosa que alimenta l'enuig.De fet, els altres membres d'ERC del Govern cessats -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa i Serret- ja han renunciat a ser restituïts, ja que "prefereixen ajudar des de fora" i que "els seus continuadors tinguin les mans lliures per a la nova etapa", a qui volen prestar "tot el suport i coneixement". El partit, però, admet que "els nomenaments són potestat del president de la Generalitat", motiu pel qual no poden evitar que compti amb Comín, encara que, en les negociacions, van pactar que el departament de Salut seria per als republicans.La cúpula d'ERC explica que l'objectiu de la restitució és compartit, però que s'ha de fer quan els membres del Govern puguin exercir efectivament i, mentre, se n'ha de reconèixer la legitimitat i mantenir-los en primera línia. De fet, l'adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès, va tancar amb Junqueras la composició del nou executiu, pel que fa a les seves àrees. Els últims serrells eren com ajustar la fórmula de Salut i qui posar al capdavant d'Afers Exteriors.

