El Barça jugarà el nou Mundial de Clubs cada quatre anys

La FIFA prepara un nou format per al Mundial de Clubs que es posarà en marxa a partir de 2021. Segons ha explicat el diari Sport, es vol crear una competició que es pugui equiparar a la Copa del Món de seleccions i, en aquest sentit, es disputarà cada quatre anys ocupant les dates de l'actual Copa de Confederacions, que se sol disputar durant la segona quinzena de juny.En la competició hi participaran 24 equips dividits en vuit grups de tres. Els vuit guanyadors passaran a la fase eliminatòria que començarà als quarts de final. Es disputarà un partit per eliminatòria amb opció de pròrroga i penals en cas d'empat. D'aquesta manera, els equips disputarien un mínim de dos partits -si no superen la fase de grups- i un màxim de cinc -si arriben a la final.Els equips que disputaran aquesta nova competició hauran de ser convidats per la FIFA. Seran els equips més prestigiosos del món, amb especial pes dels clubs europeus (12) i sud-americans. Així doncs, Barça i Madrid tenen el lloc assegurat. També el Milàn, el Bayern de Munic, l'Ajax, el Liverpool, el Manchester United, l'Inter de Milàn, la Juventus i el PSG. Les altres dues places les ocuparan l'Atlètic de Madrid, el Manchester City, el Chelsea, el Benfica, el Porto o el Borussia de Dortmund. Els equips sud-americans inclosos en la primera edició d'aquest nou Mundial de Clubs seran el River Plate, el Boca Juniors, el Santos, el Flamengo, el Peñarol i el Nacional.A partir de la segona edició, els dotze clubs europeus participants seran els últims quatre vencedors de la Champions, els quatre finalistes i els quatre amb millor coeficients europeu que no estiguin entre aquests vuit. El Barça, amb tota seguretat, hi serà.

